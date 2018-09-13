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Сару Джессику Паркер обвиняют в воровстве 10 миллионов рублей! Что ответила актриса?
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Сару Джессику Паркер обвиняют в воровстве 10 миллионов рублей! Что ответила актриса? 

Peopletalk + ещё 2 1 час назад
Фото: Peopletalk
В апреле этого года на звезду сериала «Секс в большом городе» подали в суд за невыполнение условий 7-миллионного контракта и кражу: ювелирный бренд Kat Florence заявил, что Сара (53) до сих пор не вернула им украшения общей стоимостью 150 тысяч долларов (10 миллионов рублей), предоставленные для съемки рекламной кампании, хотя прошло уже два года.
По словам представителя бренда, Сара Джессика четыре месяца не выходила с ними на связь, из-за чего они и не могли запустить коллекцию в продажу. Кроме того, она отказалась делать совместное фото с президентом марки Кэт Флоренс на церемонии «Золотой глобус 2017», где должна была представлять изделия, отказалась указывать Instagram-аккаунт марки на своей странице (хотя это было прописано в контракте).
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В июле адвокат актрисы предъявил встречные претензии — якобы бренд не выплатил ей гонорар и использовал ее фотографии без разрешения. А сегодня на портале Us Weekly был опубликован ответ адвоката Сары Ира Шрек. «Это абсолютная ложь. Сара Джессика Паркер подписала контракт с Kat Florence, согласно которому все украшения могли оставаться в ее распоряжении для того, чтобы она вышла в них в свет. Сара Джессика Паркер — честный человек, не способный на подобные поступки. Она никогда не брала себе чужие вещи».
Только вот бренд настаивает, что серьги стоимостью 40 тысяч долларов (2 720 000 рублей) и кольцо за 27 тысяч (1 836 000 рублей) были выданы актрисе лишь на два месяца, а не на два года: «Согласно нашему изначальному соглашению, миссис Паркер могла оставить себе некоторые ювелирные изделия после фотосъемки на несколько месяцев, чтобы иметь возможность выйти в них в свет. Мы обговорили это и задокументировали в марте 2016 года. Спустя два года украшения нам никто не вернул. Мы настаиваем на том, что если миссис Паркер хочет оставить украшения себе, она должна выплатить нам их стоимость».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/saru-dzhessiku-parker-obvinyayut-v-vorovstve-10-millionov-rublej-chto-otvetila-aktrisa/
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