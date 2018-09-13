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Худи с геометричными принтами, модные дождевики и не только: смотрим лукбук капсульной коллекции RUBAN x Vnukovo Outlet Village
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Худи с геометричными принтами, модные дождевики и не только: смотрим лукбук капсульной коллекции RUBAN x Vnukovo Outlet Village 

WMJ.ru 20 минут назад
Фото: WMJ.ru
Одному из самых масштабных аутлетов России Vnukovo Outlet Village исполняется 5 лет. Специально ко дню рождения Алиса и Юлия Рубан выпустили капсульную коллекцию одежды, в которую вошли 7 знаковых для марки вещей.
Знаковые вещи Ruban приобрели несколько иное прочтение — стали более геометричными, а силуэт буквы V, фирменного знака Vnukovo Outlet Village, в виде ярких контрастных вставок и интересных форм теперь украшает модные дождевики дождевики, худи и футболки.
В остальном, коллекция удивляет своей универсальностью: в ней собраны все базовые модели, без которых не мыслим идеальный гардероб. Дизайнеры призывают нас к сознательным покупкам, не поддаваясь мимолетным слабостям. Алиса и Юлия Рубан тоже придерживаются принципа «ничего лишнего» — каждое изделие из их ограниченной серии — это многофункциональный инструмент для создания совершенно разных образов. Так платье из новой коллекции может измениться до неузнаваемости благодаря планкам с пуговицами, а классическому тренчу можно придать интересные акценты, трансформировав форму рукава.
Коллекция поступит в продажу 15 сентября и будет доступна в pop up store Ruban x V на территории Vnukovo Outlet Village.
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Фото: архивы пресс-служб
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