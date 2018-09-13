7 деловых образов для женщин 40+: так выглядят профи!

Платье в клетку + кардиган

Анна Винтур , 68 лет Главный редактор американского Vogue всегда отличалась безукоризненным вкусом, миллионы женщин по всему миру равняются на ее стиль. Сочетание клетчатого платья и укороченного кардигана — это отличительная черта стиля 60-х годов XX века. Такой образ для делового гардероба актуален и сейчас, так как он довольно строгий, но в то же время женственный и элегантный. Пиджак на ремне + плиссированная юбка

Тина Канделаки , 42 года Став генеральным продюсером спортивного телеканала, Тина Канделаки начала все чаще появляться на публике в деловых образах, которые заслуживают пристального внимания. Приглушенная бронзово-песочная гамма этого наряда позволяет считать его деловым, а детали (сияние босоножек, структурированная сумка и ремень) делают его интересным и завершенным. Джинсы + блейзер + топ с ярким принтом

Риз Уизерспун не любит выбирать между удобством и стилем — она сочетает в своих луках и то, и другое. За комфорт в этом аутфите отвечают джинсы, топ и вместительная сумка, а за элегантность — лодочки и блейзер. Летящая блуза + широкие брюки

Рания аль-Абдулла, 48 лет Королева Иордании по праву считается иконой стиля для многих женщин. На светских приемах и международных мероприятиях Рания всегда выглядит безукоризненно и при этом не скучно. Широкие брюки и шифоновая или шелковая блуза с драпировкой в районе запястий и шеи — отличное решение для делового образа.

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Облегающий топ + юбка-карандаш

Дженнифер Лопес , 49 лет Если на сцене эта поп-дива предпочитает яркие и откровенные наряды, то в обычной жизни Дженнифер Лопес выбирает более сдержанные вещи. Как, например, на этом фото. Сочетание «белый верх — черный низ» не будет смотреться уныло, если посадка вещей будет идеальной, а аксессуары подходящими. С таким нарядом будут отлично гармонировать оригинальные серебряные кольца с лаконичным дизайном от магазина ювелирных товаров «София».

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заказать: +7 (800) 555-17-78 Платье в горох + тренч

Рената Литвинова , 51 год Главные модные принципы Ренаты Литвиновой — изысканность и элегантность, и данный образ не является исключением из общей концепции. Скромное платье в горох и тренч цвета camel — это непреходящая классика в нескучном деловом дресс-коде. Брючный костюм оверсайз

Кейт Бланшетт , 49 лет Деловой стиль тоже может быть комфортным и расслабленным. Это доказывает Кейт Бланшетт своим образом, состоящим из костюма в стиле Чарли Чаплина , блузы с вырезом и контрастных черно-белых лоферов. Читать больше о стиле звезд: