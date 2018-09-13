Модные ошибки, которые мы чаще всего совершаем в офисе

Вернуться в офис после отпуска — огромный стресс для организма. Кто-то налегает на кофе, кто-то спасается йогой на рассвете, кто-то истерит и подумывает все бросить, а кто-то в помутнении и недосыпе с утра надевает на себя первые попавшиеся вещи и бежит в офис с надеждой по дороге поспать еще минут десять в метро. Узнали себя? В отличие от первых трех, из последнего пункта уж точно ничего хорошего не выходит, и в итоге ваша же собственная одежда начинает портить вам настроение и мешать настроиться на рабочий ритм. Возьмите за правило готовить, что вы наденете в офис, с вечера, а еще проверьте, не совершаете ли вы случайно одну из распространенных ошибок, которые мы перечислили ниже.

Модная ошибка № 1: экстремальное мини

Вообще, под обозначение «мини» сегодня попадают и юбки чуть выше колена, и юбки, которые едва прикрывают попу. Вместо того чтобы оценивать вашу вещь для офиса с сантиметром в руках, лучше проведите тест на практике: если в юбке можно спокойно присесть и нагнуться, не продемонстрировав окружающим ничего лишнего, то она вам подходит.

Модная ошибка № 2: слишком высокие каблуки

Работа и вечеринка — не совсем одно и то же. Но мы очень часто руководствуемся такой логикой: по офису нам не нужно дефилировать километрами, поэтому можно позволить себе самый высокий каблук или даже тонкую шпильку. Окей, если вы умеете ходить на таких каблуках как настоящая профи подиумов, то все отлично. Но если со стороны заметно, что вы подкашиваетесь, с трудом преодолеваете скользкие участки и заставляете всех вас ждать, то тогда каблуки уже играют против вашей же деловой репутации.

Модная ошибка № 3: осторожно, бретельки!

Есть такая фраза: чем тоньше лямочки вашей одежды, тем несерьезнее ваш образ. Как бы мы преданно ни любили все топы и платья на тонких бретельках, в офисе они уместны, только если сами бретельки спрятаны под пиджаком. Кстати, то же самое касается и бретелек лифчика — их прячем похлеще, чем любые корпоративные секреты.

Модная ошибка № 4: неправильный оттенок колготок

Колготки и колготки — кто вообще сосредоточит на них внимание? Все ваши коллеги-завистницы и главные офисные сплетницы. Золотое правило колготок в деловом образе — не блестеть, не шокировать странными оттенками а-ля курица гриль и не иметь видимых следов носки (в районе пятки в том числе).

Модная ошибка № 5: состояние волос

Волосы выглядят не слишком свежими — делаем хвостик и выбегаем на работу. Только вот даже в идеально гладкой прическе состояние локонов выдает себя. Почувствовали, что волосы испачкались быстрее, чем вы думали? Берите с собой сухой шампунь, и он исправит ситуацию за минуту.

Модная ошибка № 6: несоблюдение дресс-кода

Помимо офисной жизни с понедельника по пятницу, в расписание работника входят и внеочередные мероприятия по разным поводам: корпоратив, встреча в неформальной обстановке, чей-нибудь день рождения. Вот где запутаться проще всего и лучше всегда уточнить дресс-код заранее у организаторов вместо того, чтобы самой выбирать наряд по принципу «Так, какое из моих праздничных платьев я давно уже не выгуливала?».

Модная ошибка № 7: попытка согреться любыми способами

Кондиционеры, вентиляторы и сквозняки — «враги» всех офисных работников. Не нужно стоически мерзнуть всем назло, просто не приносите в офис ни кардиганы в катышках, ни шали-пледики под маркой «Накину, когда буду сидеть на своем месте, все равно никто не смотрит». Утепляйтесь с комфортом и со вкусом, как будто после работы у вас свидание и вам в этой же одежде придется туда идти.

Модная ошибка № 8: отсутствие украшений

Или же ситуация, когда вы ограничиваетесь самыми банальными и скучными — крестиком на цепочке и крошечными серьгами-гвоздиками. И очень зря, потому что именно украшения делают образ интересным. И ваше начальство совсем не будет против, если вы наденете дорогое кольцо, тонкие серьги-нити или изящные браслеты в тон металлу ваших наручных часов.

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