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Раскрыт секрет идеально собранного чемодана
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Раскрыт секрет идеально собранного чемодана 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Опытная путешественница Кэролайн Ясински дала несколько советов, которые помогут успешно собрать чемодан в поездку. Ее инструкции опубликовал News.com.au.
Во-первых, девушка порекомендовала брать три топа на каждую юбку или на каждые брюки, так как верх всегда занимает меньше места в чемодане, и люди чаще его меняют.
Во-вторых, она рассказала, что идеальный способ упаковки нижнего белья, футболок и шорт в чемодан — это скручивание. А, например, рубашки с воротником лучше просто сложить несколько раз. Вдобавок Ясински посоветовала использовать компрессионные мешки для вещей, которые помогают сэкономить место.
Также девушка считает, что в любой поездке пригодится всего три пары обуви: кроссовки, обувь на плоской подошве и одна пара каблуков. По мнению эксперта, их всегда нужно складывать на самое дно и только затем класть остальные вещи.
В июле эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут туристам сделать перелет и пребывание в аэропорту комфортным, а также избежать неприятных последствий. Они порекомендовали брать с собой еду в самолет из дома, складывать все необходимые вещи в ручную кладь, а также не брать с собой багаж.
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