«ПСЖ» представил форму для выступления в Лиге чемпионов 

«ПСЖ» представил игровую форму, в которой выступит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Техническим спонсором комплекта стал бренд Air Jordan, который является подразделением Nike. Форма сделана в черном цвете с вертикальной белой полосой посередине футболки.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Игра состоится 18 сентября.
Deux mondes se rencontrent#PSGxJordan ⚽️🏀 🛍️▶️ https://t.co/C7VXWcj4Gv pic.twitter.com/8XGE6ORy2s
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 13 сентября 2018 г.
"Ливерпуль" — «Челси: Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 22.00 (мск)