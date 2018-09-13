Крутые (и пока еще не раскрученные) спортивные марки, которые доступны онлайн

Встретить кого-нибудь в одинаковом с вашим платье, свитере или пальто — давно ли такое случалось с вами? Что-то нам подсказывает, что подобные повторения сократились до минимума ввиду того, что демократичных и не очень марок одежды стало настолько много, что даже самый опытный модный редактор не перечислит и половину. Но зато в том, что касается спортивной униформы, мы до сих пор мечемся между тремя-четырьмя брендами-гигантами и в итоге ходим в спортзал в одинаковых шортах с тремя полосками и топе со всем знакомым логотипом. Именно по этой причине мы и взялись за исследование альтернативных спортивных брендов и нашли достойные варианты, которые можно приобрести онлайн.

Проще молча купить, чем выговаривать это название, похожее на тренировочное упражнение в кабинете логопеда. Британский бренд LNDR позиционирует свои вещи как «не только для спорта» и никого не обманывает в этом: толстовки и штаны из их коллекции можно носить, когда вам вздумается, а стильные топы с логотипами отлично смотрелись бы с кожаными юбками и босоножками на каблуках.

Бра LNDR (3 610 руб.); легинсы LNDR (6 905 руб.)

Varley

Если вы свою идеальную униформу для рекордов в спортзале всегда видели в конфетных пастельных оттенках или, еще лучше, с хищными принтами, то тогда марка Varley создавалась специально для вас. Черного и серого в коллекции минимум, но зато есть все оттенки розового, бежевый (hot-hot для спорта!) и белый.

Свитшот Varley (6 769 руб.); легинсы Varley (€80)

The Upside

Добавляйте себе этот австралийский бренд в любимчики, если носите спортивную одежду и вне тренировок. Хиты The Upside — это топы и легинсы с неочевидными для спортивной одежды принтами. В этом сезоне есть цветочки, камуфляж, леопард, тропический принт и нечто на манер португальской узорчатой керамики.

Бра The Upside (£55); легинсы The Upside (£63)

Koral

Дизайнер марки Koral родилась в Бразилии, где все помешаны на сексуальном внешнем виде и на спорте. Не по отдельности, а на всем сразу. Поэтому неудивительно, что именно у Koral мы нашли легинсы с эффектом натуральной кожи и топ в сеточку — вещи, в которых хочется не идти, а просто бежать на тренировку.

Легинсы Koral (£67); бомбер Koral (£138)

Sweaty Betty

«Потная Бетти» — бренду с таким названием хочется заранее пожелать удачи и процветания. Из доступного в Интернете ассортимента мы для себя выделили легинсы с прозрачными вставками, свитшот с асимметричными разрезами и чудесный топ в стилистике pin up.

Свитшот Sweaty Betty (€97); топ Sweaty Betty (€57)

The Track & Field

Еще один спортивный бренд родом из Бразилии, который территориально «проживает» в США, называется The Track & Field. В отличие от предыдущего «бразильца» (мы о Koral), здесь акцент явно делается на более широкую аудиторию и, помимо тех же глянцевых легинсов и топов, имеются также купальники, топы и куртки для бега, а еще спортивные аксессуары — от сумок до бутылок.

Шорты The Track & Field (4 337 руб.); козырек The Track & Field (2 621 руб.)

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