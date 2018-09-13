Вооружаемся к осени: носим терракотовый кожаный плащ как Блейк Лайвли

На днях Блейк Лайвли выгуливала кожаный плащ терракотового цвета. Это не только очень модно, но и ярко. Актриса дополнила образ костюмом в клетку (беспроигрышный вариант, который всегда будет популярен), серо-голубой рубашкой и белыми брогами с ярко-коричневым носом. Ну чем не готовый аутфит для похода в офис?

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Публикация от Blake Lively Brasil (@blakelively_fc) 12 Сен 2018 в 10:53 PDT Терракотовый плащ носить можно с чем угодно — с ботинками, туфлями-лодочками, платьями, юбками или брюками-кюлотами. Самое сложное — определиться с начинкой!