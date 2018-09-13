Боширов показал куртку из Солсбери

Руслан Боширов, один из подозреваемых по делу об отравлении семьи Скрипалей, показал куртку, в которой его заметили в Солсбери, в ходе интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян

Руслан Боширов и Александр Петров подтвердили, что на видеозаписи они засняты в своей одежде и что она сейчас в России.

«Это наша одежда. У меня в гардеробе эта куртка висит. Прорекламировали кроссовки New Balance. Это одежда, в которой и сейчас мы ходим», — рассказал Боширов.

По его словам, эти ботинки они купили 3 марта в Лондоне на Оксфорд-стрит, поскольку «вымокли третьего числа».

5 сентября Лондон представил материалы, указывающие на Петрова и Боширова в качестве подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Работавшего на ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в британском городе Солсбери 4 марта.