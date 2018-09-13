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Боширов показал куртку из Солсбери
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Боширов показал куртку из Солсбери 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руслан Боширов, один из подозреваемых по делу об отравлении семьи Скрипалей, показал куртку, в которой его заметили в Солсбери, в ходе интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.
Руслан Боширов и Александр Петров подтвердили, что на видеозаписи они засняты в своей одежде и что она сейчас в России.
«Это наша одежда. У меня в гардеробе эта куртка висит. Прорекламировали кроссовки New Balance. Это одежда, в которой и сейчас мы ходим», — рассказал Боширов.
По его словам, эти ботинки они купили 3 марта в Лондоне на Оксфорд-стрит, поскольку «вымокли третьего числа».
5 сентября Лондон представил материалы, указывающие на Петрова и Боширова в качестве подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Работавшего на ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в британском городе Солсбери 4 марта.
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