Петров и Боширов показали Симоньян «ту самую куртку»

"Я сначала не поверила, подумала, может, это пранкеры. Но Александр и Руслан позвонили по очереди — сначала один, потом другой. Сказали, что хотят встретиться для интервью, но категорически против любого многолюдного места. Они боялись, что на них налетят десятки журналистов. Мы сошлись на том, что они придут на интервью в мой кабинет. Запись делали на одну камеру", — рассказала Симоньян.

"Прямо в интервью я их спросила, почему они вышли именно на меня. Они сказали, что прочитали мой пост в Telegram, что видели мои соцсети", — отметила журналистка, отказавшись комментировать это интервью и предоставив зрителям самим разобраться.

Петров и Боширов поначалу сильно волновались и подбирали слова, вспомнила Симоньян. «Людям всегда кажется, что на камеру надо говорить официальным языком, — пояснила главный редактор RT. — Они тоже сначала говорили фразами из учебника, но потом все-таки смогли перейти на обычную речь».

"Внешне они довольно спортивные мужчины, а Петров, вообще, похоже, качок. Это видно на кадрах интервью. Один курит, другой не курит", — добавила она.

По ее словам, в разговоре Петров и Боширов подтвердили, что это их настоящие имена и признали, что на опубликованных Лондоном фото — они. Никаких фотографий, сделанных в Англии, они с собой не принесли, но обещали показать их позже. Зато, как отметила Симоньян, показали ту самую куртку, которая теперь стала знаменитой.

Комментируя возможную реакцию на это сенсационное интервью со стороны Великобритании, главный редактор RT заметила, что «тайна сия велика есть».

Лондон обвиняет Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у этих мужчин об их «причастности» к делу Скрипалей. По ее словам, Петров и Боширов — непубличные люди и переживают, что пресса «начнет копать» и усложнит жизнь их близких. Они сказали, что им сломали жизнь. «А как бы вы выглядели? Когда вашу жизнь перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали», — сказал Петров.