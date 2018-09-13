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Babochka открыла «историческую комнату» в честь своего 30-летия — и вы обязаны в ней побывать!
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Babochka открыла «историческую комнату» в честь своего 30-летия — и вы обязаны в ней побывать! 

Собака.ru 44 минуты назад
Фото: Собака.ru
В этом году компания Babochka отмечает 30-летний юбилей: по этому случаю в концепт-сторе nevsky 152 открылась историческая (во всех смыслах!) комната — с таймлайном ключевых событий (от первой вывески магазина до недавнего запуска корнера Calvin Klein 205W39NYC) и специальными коллаборациями. Так, сестры Олсен, возглавляющие бренд The Row, сделали для Babochka коллекционную (единственную в мире!) норковую шубу с автографом на подкладе. Марки Chinti & Parker, Yves Salomon и Alexandra Golovanoff выпустили одежду с принтами и вышивками «1988», символизирующими год основания бутика. А итальянский бренд трикотажных изделий Tak.Ori привез в Петербург гигантский шарф-плед с фотографией Невского проспекта, сделанной в 1980-х. Настоящие арт-объекты можно не только примерить, но и купить!
Напомним, сеть бутиков Babochka — первая официально зарегистрированная частная компания в Петербурге. Кроме того, это первый российский бренд, удостоившийся премии галереи дизайна Altagamma, а nevsky152 — один из 50 самых концептуальных бутиков мира по версии Forbes. В свою очередь, фэшн-директор Babochka и дочь основателей компании Хатуля Авсаджанашвили четвертый год подряд входит в рейтинг 500 влиятельных людей мира моды по версии издания The Business of Fashion. Вместе с ней в списке числятся Алекса Чанг, Демна Гвасалия, Анна Винтур, Раф Симонс и Алессандро Микеле.
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