Обувь, о которой мы будем мечтать ближайшие полгода: 50 лучших пар с Недели моды в Нью-Йорке

Прошедшая Неделя моды в Нью-Йорке показала, что излишество и необычные формы в обуви теснят минимализм. Против лаконичных туфель, сандалий и ботильонов светлых оттенков Tibi и Boss выступают прозрачные ботфорты Jeremy Scott, украшенные глиттером, а также босоножки с массивным каблуком и анималистическим принтом Christian Siriano и китчевые лодочки Tom Ford из атласа. Туфли на шнуровке, с вырезами, вытянутым квадратным носом, богатым декором из веревок, перьев, широких ремешков и завязок в виде платков — только несколько деталей из всего разнообразия, которое предложили дизайнеры. Теперь обувь может стать не просто дополнением образа, но его центральной частью.

Фото: IMAXTREE