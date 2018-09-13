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«Умный гардероб: 5 шагов к успеху»: в Белгороде пройдет мастер-класс стилиста
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«Умный гардероб: 5 шагов к успеху»: в Белгороде пройдет мастер-класс стилиста 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
4 октября в ресторане «Новая волна» Светлана Токарева расскажет о лайфхаках, которые выручают в ситуации «шкаф ломится, а надеть нечего». На мастер-классе вы узнаете: — как дружить со стилем— как составить гардероб под себя и свои задачи— как уверенно ходить по магазинам и не совершать спонтанных покупок— какие формы и сочетания одежды идут именно вам— с чего начать формировать ваш умный гардероб.
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Публикация от Светлана Токарева (@s_maleeva) 29 Ноя 2017 в 2:24 PST  Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Светлана Токарева (@s_maleeva) 26 Апр 2018 в 11:49 PDT  Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Светлана Токарева (@s_maleeva) 12 Июл 2018 в 2:07 PDT  Мастер-класс пройдет при поддержке «АврораАвто» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Белгороде, Медиапроекта «Белгород-Курск. Собака.ru», сети магазинов итальянской одежды, обуви, аксессуаров Palermo, салона эксклюзивных итальянских украшений Alcozer&J, сети магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль». Кроме того, будет розыгрыш призов от партнеров. Более подробную информация можно получить по телефону: 8 910 312 32 92. Билеты по ссылке.
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