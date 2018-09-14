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Выставка знаменитого уличного художника Бэнкси открылась в Петербурге
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Выставка знаменитого уличного художника Бэнкси открылась в Петербурге 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Выставка известного уличного художника Бэнкси, на которой представлены 68 работ, открылась в Манеже Конюшенного ведомства в Петербурге, сообщают ее организаторы.
"Экспозиция выставки представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В нее входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа, так называемые принты. Подлинность коллекции подтверждена официальными сертификатами подлинности", — говорится в сообщении.
В Петербурге выставка «Бэнкси: гений или вандал?» будет работать до 5 ноября. Ранее выставка работ Бэнкси проходила в Центральном доме художника в Москве. Впервые в России в ЦДХ были представлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое знакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
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