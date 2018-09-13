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Пенелопа Крус в платье из круизной коллекции Chanel
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Пенелопа Крус в платье из круизной коллекции Chanel 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пенелопа Крус сейчас находится в Мадриде: там актриса презентует новый фильм «Лабиринты прошлого» со своим участием. 12 сентября прошел фотоколл, в рамках которого знаменитость рассказала журналистам о грядущей премьере и дала небольшие интервью. Будучи амбассадором Chanel, звезда предпочла для ответственного мероприятия наряд именно этого модного Дома. Ее выбор пал на черно-белое платье по фигуре с серебристой пряжкой на шее. Оно было представлено Карлом Лагерфельдом в весенне-летней круизной коллекции бренда. Образ Пенелопа дополнила черными босоножками на шпильке.
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