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В Пушкинских Горах у 79-летней женщины сняли деньги с карты
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В Пушкинских Горах у 79-летней женщины сняли деньги с карты 

АиФ Северо-запад + ещё 1 35 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
79-летняя жительница Пушкинских Гор в магазине на улице Ленина дом 10 воспользовалась банкоматом, чтобы снять деньги. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области, неизвестная женщина увидела ПИН-код владелицы банковской карты, после чего из открытой сумки пенсионерки похитила кошелек с картой и деньгами на общую сумму более 1000 рублей.
Впоследствии в этот же день неустановленное лицо обналичило похищенную банковскую карту и сняло со счета 50000 рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением о краже в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска при помощи выписки с банковского счета установлено, что денежные средства были сняты в банкомате, расположенном в доме по улице Ленина. В ходе осмотра видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в отделении финансового учреждения, установлено, что к данному преступлению могут быть причастны две женщины. Первая — невысокого роста, обычного телосложения, с длинными волосами до пояса темного цвета. Была одета в белую футболку с черным овальным рисунком на груди, поверх которого имеется надпись белого цвета, темные брюки, балетки черного цвета с белыми крапинками. На ней были надеты солнцезащитные очки со стеклами крупного размера. При себе имела двуручную сумку леопардовой расцветки. Вторая — невысокого роста, худощавого телосложения. Было одета в черную рубашку с длинным рукавом в белую клетку, черные брюки, кроссовки черно-белого цвета. Голова и лицо замотаны черным платком в белую клетку.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности женщин с видеозаписи камер наблюдения или о месте их нахождения, просьба позвонить по телефону 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.
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