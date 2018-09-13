Как и с чем носить рюкзак? Семь образов на каждый день недели 

Я не носила рюкзаки со школьных времен… и до недавнего времени, пока не увидела коллекции именитых дизайнеров. Устоять невозможно, ведь эти модели такие практичные и стильные! Давайте вместе полюбуемся и вдохновимся моделями от Perrin, Missoni, Loeffler Randall, House of Holland и не только.
Но как сделать выбор? Рюкзак — это не просто удобный аксессуар, он должен сочетаться с одеждой. Он может солировать или удачно дополнять партию, а может стать лишним…
Вот как решают этот вопрос звездные модницы! Оцениваем и запоминаем варианты на каждый день.
День 1: деловой стиль
Эшли Олсен и Мирослава Дума с однотонными кожаными рюкзачками. Такие модели подходят деловым девушкам. Кожаные рюкзаки отлично смотрятся с жакетами и рубашками и становятся альтернативой кожаной сумке.
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День 2: спортивный стиль
Поклонница рюкзаков Кара Делевинь в спортивном стиле: рюкзак, джинсовые шортики и кеды просто созданы друг для друга! Берите спортивный вещмешок, в который войдет много нужных вещей (вода, кофта, книга и даже мячик), и отправляйтесь на прогулку. Или захватите маленький кожаный рюкзак вместо клатча, добавьте кокетливые гольфы — и вперед, на свидание!
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День 3: стиль кэжуал
Такая разная Рианна в стиле casual. Уютный свитшот или джинсовая куртка с юбкой плюс кеды — комплект, который удачно дополняет любой рюкзак. Смело выбирайте подобное сочетание для путешествий.
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День 4: романтический стиль
А этот look с заплечным аксессуаром специально для романтичных особ! Вот какие образы придумали для Кары Делевинь дизайнеры DKNY и Mulberry.
Мнение эксперта
— Гигантские сумки выдают женщину с огромным количеством проблем. Это и в Италии тоже бывает, заметьте! Огромную сумку можно заменить на элегантный рюкзак из кожи. Если вам надо уместить ноутбук, вещи для спорта, обед, набор косметики, ключи от дома и от машины, разделите вещи и разложите все по отсекам рюкзака. Главное, чтобы он был не спортивного типа, а напоминал дамскую сумку или рюкзак в стиле унисекс. Рюкзаки в стиле унисекс очень удобны именно в плане размера, они небольшие, но, поверьте, можно вместить все!
Марко Палмьери, CEO и президент Piquadro
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Николь Риччи своим рюкзаком от Bagorazzi дополнила рокерский, немного хулиганский образ. Оригинально!
День 6: городской стиль
Эмма Стоун свой вместительный кожаный рюкзак готова носить и летом, и зимой. И правильно! Материал и цвет позволяют сочетать такой аксессуар практически с любым стилем и поводом. К этому рюкзаку и легкое платье подошло бы прекрасно.
День 7: стиль гранж
А вот как преподносят аксессуары бунтарки Пикси Гелдоф и Кэти Перри, рюкзаки которых играют главную роль в образах со сдержанной цветовой гаммой. Пикси просто носит свой рюкзак в руках, а Кэти сделала рюкзачок ярким акцентом черно-белого аутфита.
Рюкзак яркий Bagsland, от 1 300 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Рюкзак яркий Bagsland, от 1 790 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Вы все еще не решились на приобретение этой стильной вещицы? Тогда еще несколько образов от городских модниц (нажмите на фото, чтобы увеличить).
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