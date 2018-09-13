Джулию Робертс пристыдили за ужасный маникюр

Актрису подвел цвет лака.

50-летняя «красотка» на днях посетила кинофестиваль в Торонто. Для смотра новинок в своей индустрии она выбрала безупречное платье — придраться не к чему: длина в пол, вырезы только сбоку, сидит по фигуре, цвет классический черный. В общем, скука, да и только. Возможно, чтобы было о чем посудачить, звезда намеренно сделала прокол с маникюром — ведь выходила же она когда-то на красную дорожку с небритыми подмышками, вот разговоров-то вокруг этого смелого поступка создала!

Джулия Робертс на том самом вечере в Торонто

На сей раз она удивила тем, что выбрала в качестве покрытия… темно-синий, уходящий в черноту. И хотя ногти у нее имеют аккуратную форму, поклонники сошлись во мнении, что данный цвет — мрачный и вовсе не женственный, а значит, промашка вышла. К тому же актриса не дополнила образ никакими украшениями, а значит, весь акцент сместился как раз на ногти. Да и с элегантным платьем, как позже выяснили те же фанаты, не все ладно: похожее надевала Джоан Кроуфорд — американская актриса немого и звукового кино, в 1930-е годы по популярности соперничавшая с Марлен Дитрих Гретой Гарбо . Только у нее оно было с вырезом у самого низа, то есть более глухое, а оттого смотрящееся более дорого и стильно, чем то, в котором прошлась Джулия Робертс.

Принять участие в опросе «В какой цвет вы бы никогда не покрасили ногти?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Джулия Робертс отказалась от макияжа и всем советует

Маникюр от-кутюр: 15 крутых идей дизайна ногтей

Читайте также: