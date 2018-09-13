Несколько слов о балетках: разбираемся на звездном примере

От открытой обуви в сентябре мы потихоньку переходим к более подходящим сезону вариантам, и я хочу поговорить с вами о самом проблемном виде обуви — балетках. Во‑первых, проблемны они с точки зрения здоровья. Обувь на полностью плоской подошве не очень хороша для наших стоп. А во-вторых, это и еще весьма сомнительно со стилистической точки зрения. Я в очередной раз вспомнила об этом, когда увидела свежие фото Фамке Янссен

Конечно, стоит разбирать не просто обувь, а образ в целом. Центральная часть комплекта — юбка из денима с большой асимметричной оборкой. В комплект к юбке надета трикотажная футболка — они уравновешивают друг друга. И тут получается, что именно за обувью остается «решающее слово» — то есть то, как будет выглядеть образ в целом.

Смотрите, юбка здесь имеет довольно четкую форму. Оборка жесткая, объемная, имеет четкий силуэт и читается как довольно «тщательный» элемент. Простая белая футболка, с одной стороны, смягчает эту тщательность, с другой, вырез футболки открывает плечи, создавая активную горизонтальную линию. Я уже когда-то писала о значимости линии плеч сегодня: это та линия, которая формирует актуальный силуэт. Но балетки выглядят слишком мягкими для этой одежды. Мягкие, бесформенные, плоские. Эта бесформенность «съедает» жесткость и четкость юбки, а футболка сразу кажется не лаконичной, а слишком простецкой. И общее впечатление получается даже немного неряшливым.

Конечно, обувь на каблуке сюда бы тоже не очень подошла. Тонкий каблук — это будет такое себе переигрывание в «недокармен». Устойчивый каблук сделает все тяжеловесным и чуть грубоватым. Что же подошло бы лучше к такому образу? Я вижу три подходящих варианта:

туфли на низком каблуке. Часто многие называют такую обувь «без каблука». Тем не менее она отличается от балеток именно тем, что там имеется каблук — высотой, рекомендованной ортопедами. И в результате чисто технически модель выполнена иначе, чем мягкие бесформенные балетки. Выглядит она более строго и собранно. Не обязательно, чтобы у таких туфель был заостренный носок. Но чем он четче, тем лучше будет для образа в целом.

Закрытые туфли без задника. Они бывают на совсем плоской подошве, бывают на «ортопедическом» каблуке. Их выразительность — в том контрасте, который создается наглухо закрытой передней частью и открытой пяткой.

Шлепанцы. Уже не совсем по сезону, но расскажу и про них. В шлепанцах важно, чтобы они плотно сидели на ноге. Часто это получается за счет того, что они заканчиваются высоко на подъеме. Ремешки должны быть широкими и лаконичными. Детали отделки, если они имеются, должны быть массивными. То есть скорее похожими на предыдущий вариант — на туфли без задника. Если же модель более открытая, она должна быть максимально лаконична.

Отдельно скажу про кроссовки. Конечно, в комплект с такой юбкой и футболкой можно добавить и кроссовки. Но мне кажется, что тогда потребуется немного усложнить и сам комплект. Например, добавив рубашку, повязанную вокруг бедер, или накинутый на плечи свитер.

Анастасия Алексеенко, автор Модного блога