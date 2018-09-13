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Просим срочно пройти на посадку: Наталья Османн, Жанна Бадоева и Иван Чуйков на показе Falconeri
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Просим срочно пройти на посадку: Наталья Османн, Жанна Бадоева и Иван Чуйков на показе Falconeri 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера Falconeri специально для осенне-зимнего показа превратили конференц-зал Calzedonia Group в самый настоящий аэропорт. Гости проходили через зону регистрации, а подиум был расположен между креслами зала ожидания. Фотозону тоже оформили соответствующе: на чемоданах и саквояжах позировали итальянские звезды Лука Арджентеро и Алессандра Мастонарди, а также певица Зара, Наталья Османн и телеведущие Жанна Бадоева и Иван Чуйков.
Сам показ отличился премьерой спортивной линейки Natural Performance. Как и в основной, главная роль в ней отведена кашемиру. Другая новинка сезона — восточная коллекция Orient Express: пальто и пиджаки с узорами в виде листьев и кимоно с жаккардовым узором «пейсли» из переливающегося шелка.
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