Неделя моды в Нью-Йорке: Том Хиддлстон, Йен Сомерхолдер, Никки Рид и другие звезды в первом ряду 

Подошедшая к концу Неделя моды в Нью-Йорке продолжает радовать нас появлением многочисленных знаменитостей на красных дорожках и в первых рядах показов. За дефиле в рамках Недели моды в Нью-Йорке наблюдали Том Хиддлстон, Йен Сомерхолдер и Никки Рид, Джессика Честейн, Кристина Агилера, внезапно Роберт де Ниро и другие звезды.
Никки Рид и Йен Сомерхолдер в компании «завсегдатая» Недель моды Кейт Босуорт побывали на показе Escada, Джиджи и Белла Хадид вышли на подиум в рамках показа Brandon Maxwell, а в числе звездных гостей показа Ralph Lauren оказались Том Хиддлстон, Джессика Честейн и Роуз Бирн.
попкорнnews