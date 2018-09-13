Фоторепортаж: как сегодня одеваются петербуржцы? 

Уже второй год подряд мы приезжаем на благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» на Новой Голландии, чтобы найти самых необычно одетых людей. Почти все наши герои оказываются коренными петербуржцами и отличными собеседниками, рассказывающими, что винтаж намного лучше тяжелого люкса, рюкзак от российского дизайнера ничем не уступает клатчу от европейского кутюрье, а барочные топы и микро-сумки уже сошли с мировых подиумов на городские улицы.
Белла Рапопорт и Крис Яшина, фем-активистка и поварка
Белла: «Я давно перестала понимать, кто такой „настоящий петербуржец“. Наверное, его отличает навык носить в рюкзаке теплые вещи. Я, к примеру, почти не выхожу из дома без ультралегкого пуховика UNIQLO — он греет в любую погоду».
Крис: «Главные отличительные черты — дождевик и удобная одежда, чтобы долго гулять под петербургским дождем. А еще обувь на плоской подошве — я не против каблуков, но мне они кажутся неудобными».
Вика Соболь, дизайнер бренда Space Lock
«Петербуржцы выглядят так, будто им все равно, но при этом гармонично: что-то из секонд-хенда, что-то — с винтажного рынка, что-то — из масс-маркета. Я всегда одеваюсь по настроению: долго носила ультрасексуальный лакированный плащ, а сейчас, пока тепло, выбираю легкие романтичные вещи».
Иван Петков и Андрей Мокульский, модель агентства Oldushka и актер
Иван: «Я из Петербурга, а Андрей из Москвы. По нам сразу видно, кто откуда: москвичи все крикливые, шумные и яркие, а петербуржцы скромные приверженцы холодной синей гаммы».
Андрей: «Сегодня я еще спокойно одет — обычно я хожу в широкополых шляпах и пончо и становлюсь героем рубрики „Стиль в метро“. Загуглите „Профессор Дамблдор в метро“ и, вероятно, выйдете на мои снимки».
Евгения Кустова, домохозяйка, мать четверых детей
«Я не могу сравнивать стиль петербуржца и людей из Москвы, Воронежа, Ростова и Ярославля. Но мне кажется, он менее формальный и более свободный. Люди пытаются выразить себя через то, что они носят. Те образы, которые мне нравятся на улицах, — это что-то всегда с изюминкой, как, например, мой рюкзак».
Полина Пахомова, студентка и лаборантка Института Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина«Большинство людей в Петербурге одеваются по карману и комбинируют масс-маркет с вещами с «Уделки». Или же привозят одежду из Финляндии, где секонд-хендов еще больше, чем в нашей стране. Однажды я вывезла оттуда два чемодана винтажных вещей — пальто, брюки, платья и даже ботинки. Теперь активно выгуливаю».
Александра Раньголд, работает в интерьерной сфере
«Многие девушки, приезжающие, например, из Воронежа надевают все лучшее сразу и чувствуют себя некомфортно. В то время как для петербуржцев лук определяет удобство. Многие жители города одеваются, как на свадьбу, «взаймы»: у бабушки взяли сережки, у подруги позаимствовали пальто, а у парня одолжили толстовку. Это всегда микс дорогих сердцу вещей».
Анна Рябова, студентка факультета международной журналистики СПбГУ
«Разница между петербуржцами и жителями других городов разительная: это всегда интеллигентный аккуратный образ, продуманный до мелочей. Шпильки и прозрачные платья, как мне кажется, — не про Петербург, для этого города они выглядят вызывающе».
Любовь Варпиотас, модель
«Самое главное в петербуржце — не одежда, а энергетика. Он может быть одет в самую простую рубашку, но на него все равно будут оборачиваться и улыбаться. Сам петербургский стиль — это микс разных по цене и по стилю вещей: я, например, люблю вещи от Карла Лагерфельда, но также ношу одежду российских дизайнеров и иногда бываю на винтажных маркетах».
Евгения Гуминская, дизайнер товаров для животных
«Петербургский стиль — сдержанный, но с изюминкой. Если я вижу в толпе экстравагантно одетого человека — это наверняка петербуржец, если не коренной, то по духу. Отличает его не дождевик или черный бадлон, а повязанная на голову бандана или ботинки кислотного цвета».
Екатерина Наумова, пианистка в балетной школе и артистка Михайловского театра
«Одежда жителя Петербурга всегда сочетается между собой, даже если есть яркие краски, они всегда гармонируют».
Валентина Павлюкевич, студентка и методистка РГПУ им. А. И. Герцена
«Петербуржец — это, в первую очередь, не про стиль, а про душу. Если ты обитаешь в центре города, то неосознанно впитываешь в себя культуру, скульптуру, архитектуру, атмосферу мест, где жил, например, Достоевский. Это все влияет на внешний облик, поэтому у многих жителей он очень академичный и элегантный».
Ксения Клименкова, дизайнер одежды
«Все красивые петербуржцы копируют стиль с европейцев. Поэтому если вы видите в толпе легкий налет парижского или немецкого — это либо гость из близлежащей страны, либо коренной житель города».
Толя Логинов, проектировщик металлоконструкций
«Сейчас, как мне кажется, нет понятий «петербуржец» и «собственный стиль» — в городе слишком много тех, кто приехал на учебу или заработки и остался. Чтобы мимикрировать под коренного, необязательно носить тотал-блэк, хотя мне он нравится, — нужно одеваться в спортивное, удобное и расслабленное».
Фото: Дмитрий Колесов