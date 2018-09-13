Как носить яркие вещи осенью: 54 примера от звезд нью-йоркского стритстайла

Неделя моды в Нью-Йорке подошла к концу, но образы стритстайла будут обсуждать еще не один день — они подарили нам массу поводов для вдохновения. Если начало сентября выдалось теплым, и модницы донашивали летние вещи, то сейчас они демонстрируют, как одеться в капризную погоду — то жаркую, то совсем ненастную. Во-первых, они не видят причин отказываться от ярких вещей — коротких розовых платьев, сарафанов с анималистичным паттерном, принтованных комбинезонов и костюмов, неоновых босоножек и прочего. Во-вторых, чем экспериментальнее комплекты, тем интереснее выглядит собственный гардероб: попробуйте добавить к простым джинсам длинные белые сапоги, а к однотонному платью — яркую шубу; надеть кроп-топ со строгим костюмом или принтованным комплектом из куртки и юбки, а разноцветное пальто — с клетчатыми брюками и футболкой с рисунком. Даже если вы не стремитесь попасть в хронику стритстайла, ощущение новизны и приподнятое настроение никто не отменяет.