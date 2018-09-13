Ещё
Как носить яркие вещи осенью: 54 примера от звезд нью-йоркского стритстайла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как носить яркие вещи осенью: 54 примера от звезд нью-йоркского стритстайла 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделя моды в Нью-Йорке подошла к концу, но образы стритстайла будут обсуждать еще не один день — они подарили нам массу поводов для вдохновения. Если начало сентября выдалось теплым, и модницы донашивали летние вещи, то сейчас они демонстрируют, как одеться в капризную погоду — то жаркую, то совсем ненастную. Во-первых, они не видят причин отказываться от ярких вещей — коротких розовых платьев, сарафанов с анималистичным паттерном, принтованных комбинезонов и костюмов, неоновых босоножек и прочего. Во-вторых, чем экспериментальнее комплекты, тем интереснее выглядит собственный гардероб: попробуйте добавить к простым джинсам длинные белые сапоги, а к однотонному платью — яркую шубу; надеть кроп-топ со строгим костюмом или принтованным комплектом из куртки и юбки, а разноцветное пальто — с клетчатыми брюками и футболкой с рисунком. Даже если вы не стремитесь попасть в хронику стритстайла, ощущение новизны и приподнятое настроение никто не отменяет.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю 13 лучших осенних образов Стеллы Маккартни, которые легко повторить Просим срочно пройти на посадку: Наталья Османн, Жанна Бадоева и Иван Чуйков на показе Falconeri
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете125
Звезды, которых не узнать после набора веса2
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье4
«Изменяю, чтобы сделать брак лучше!»8
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение