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Равшана Куркова, Дарья Малыгина и Мария Миногарова в новом лукбуке Reebok
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Равшана Куркова, Дарья Малыгина и Мария Миногарова в новом лукбуке Reebok 

Журнал ОК! 1 час назад
Актриса Равшана Куркова, модель Дарья Малыгина и блогер Мария Миногарова, воплотившие единство красоты и движения в минималистичном лукбуке, представили новый элемент спортивной одежды марки Reebok — PureMove Bra.
Фотография: Данил Головкин Дарья Малыгина
Что представляет собой новый топ, который Reebok выпустил этой осенью? PureMove Bra сидит как влитой, благодаря особому выбору ткани (с технологией Motion Sense) и минимальному количеству швов на ней. Специальный гелевый материал внутри активируется при каждом движении и становится более плотным, превращая бра во «вторую кожу» и обеспечивая свободу движений, а также качественную поддержку, необходимые при занятиях спортом.
Размерная сетка была специально расширена до 9 позиций, чтобы любая девушка смогла найти идеальный для себя размер.
Лаконичные черно-белые образы, созданные фотографом Даниилом Головкиным на основе уникального бра-топа Reebok PureMove, подчеркивают женственность, стиль и особенность каждой из героинь. Создавая PureMove Bra, дизайнеры Reebok вдохновлялись индивидуальностью каждой девушки.
Фотография: Данил Головкин Мария Миногарова
Топ уже можно приобрести во всех магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине компании по цене 3990 рублей.
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