Равшана Куркова, Дарья Малыгина и Мария Миногарова в новом лукбуке Reebok

Что представляет собой новый топ, который Reebok выпустил этой осенью? PureMove Bra сидит как влитой, благодаря особому выбору ткани (с технологией Motion Sense) и минимальному количеству швов на ней. Специальный гелевый материал внутри активируется при каждом движении и становится более плотным, превращая бра во «вторую кожу» и обеспечивая свободу движений, а также качественную поддержку, необходимые при занятиях спортом.

Размерная сетка была специально расширена до 9 позиций, чтобы любая девушка смогла найти идеальный для себя размер.

Лаконичные черно-белые образы, созданные фотографом Даниилом Головкиным на основе уникального бра-топа Reebok PureMove, подчеркивают женственность, стиль и особенность каждой из героинь. Создавая PureMove Bra, дизайнеры Reebok вдохновлялись индивидуальностью каждой девушки.

Фотография: Данил Головкин Мария Миногарова

Топ уже можно приобрести во всех магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине компании по цене 3990 рублей.