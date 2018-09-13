Как носить вельвет этой осенью

French Kiss

Учиться мастерству современного французского стиля нужно точно у Жанны Дамас. Она умело управляется с современными трендами, но делает это с присущим ей французским шармом. Жанна просто обожает вещи из вельвета, поэтому разнообразные брюки и юбки из этого материала — постоянные обитатели гардероба девушки. Брюки клеш, например, звезда Instagram сочетает с замшевыми ботильонами в тон и белым джемпером с высоким горлом.

Принт, принт и еще раз принт

К вельветовым брюкам с мелким принтом всегда можно выбрать рубашку в клетку или с изображением шкуры любимого животного. Уравновесить лук поможет тренч и ботильоны на каблуке.

Дело в цвете

Еще одна героиня французского стритcтайла, которая может обуздать вещи в стиле oversized и выглядеть в них сексуально и привлекательно. Поэтому мы оценили ее выбор в пользу брюк свободного кроя желтого цвета, которые девушка сочетает с водолазкой и курткой нюдового цвета.

Откуда ноги растут

Одна из самых популярных вещей этого года — комбинезоны. Это могут быть как модели в индустриальном стиле, так и классические модели и комбинезоны по фигуре. А почему бы не выбрать вельветовый?

Вне зоны комфорта

А пока мы тут все о брюках и комбинезонах рассуждаем, Джиджи Хадид в этот момент блистает в крутом пальто из вельвета, которым она дополнила свой брючный костюм в офисном стиле.