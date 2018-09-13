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Как носить вельвет этой осенью
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Как носить вельвет этой осенью 

SNCmedia.ru 47 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
French Kiss
Учиться мастерству современного французского стиля нужно точно у Жанны Дамас. Она умело управляется с современными трендами, но делает это с присущим ей французским шармом. Жанна просто обожает вещи из вельвета, поэтому разнообразные брюки и юбки из этого материала — постоянные обитатели гардероба девушки. Брюки клеш, например, звезда Instagram сочетает с замшевыми ботильонами в тон и белым джемпером с высоким горлом.
Принт, принт и еще раз принт
К вельветовым брюкам с мелким принтом всегда можно выбрать рубашку в клетку или с изображением шкуры любимого животного. Уравновесить лук поможет тренч и ботильоны на каблуке.
Дело в цвете
Еще одна героиня французского стритcтайла, которая может обуздать вещи в стиле oversized и выглядеть в них сексуально и привлекательно. Поэтому мы оценили ее выбор в пользу брюк свободного кроя желтого цвета, которые девушка сочетает с водолазкой и курткой нюдового цвета.
Откуда ноги растут
Одна из самых популярных вещей этого года — комбинезоны. Это могут быть как модели в индустриальном стиле, так и классические модели и комбинезоны по фигуре. А почему бы не выбрать вельветовый?
Вне зоны комфорта
А пока мы тут все о брюках и комбинезонах рассуждаем, Джиджи Хадид в этот момент блистает в крутом пальто из вельвета, которым она дополнила свой брючный костюм в офисном стиле.
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