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Российские модели на мировых подиумах
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Российские модели на мировых подиумах 

Sputnik Грузия 46 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Они попали в модельный бизнес и смогли не только закрепиться, но и подняться на его вершину. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки российских топ-моделей, покоривших мировые подиумы
Известно, что славянки — одни из самых красивых девушек в мире. У самых известных топ-моделей, живущих по всему миру, не редко имеются славянские корни. Их лица узнаваемы, а своеобразная красота и обаяние уже покорили весь мир. С этими девушками мечтают поработать самые известные дизайнеры и фотографы, их гонорары просто немыслимы.
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