Российские модели на мировых подиумах

Они попали в модельный бизнес и смогли не только закрепиться, но и подняться на его вершину. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки российских топ-моделей, покоривших мировые подиумы

Известно, что славянки — одни из самых красивых девушек в мире. У самых известных топ-моделей, живущих по всему миру, не редко имеются славянские корни. Их лица узнаваемы, а своеобразная красота и обаяние уже покорили весь мир. С этими девушками мечтают поработать самые известные дизайнеры и фотографы, их гонорары просто немыслимы.