Внимание, дроп: что из новой коллекции Burberry можно купить уже сегодня

ITS ARRIVED…DROP ZERO available for 24 hours only TOMORROW on instagram and wechat. #ThomasBurberryMonogram #TheBSeries #mytshirt Публикация от Riccardo Tisci (@riccardotisci17) 12 Сен 2018 в 8:53 PDT Автор главного модного инфоповода последних недель, дизайнер Риккардо Тиши, выложил в Instagram фото в футболке из своей дебютной коллекции для Burberry, анонсировав тем самым предварительный дроп. Черную майку с новой монограммой Thomas Burberry уже сегодня можно будет купить через официальные аккаунты бренда в Instagram и WeChat на протяжении 24 часов, с 12:00 по лондонскому времени. Так же планируют продавать и другие лимитированные вещи, но уже после показа, который состоится в рамках Недели моды в Лондоне в понедельник, 17 сентября. Единственный офлайн-способ добыть заветный эксклюзив — флагманский бутик Burberry на 121 Regent Street. Однако и там покупателей строго ограничат во времени: на шопинг (вернее, настоящую охоту) отведут лишь сутки.