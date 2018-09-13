Максим Виторган, Эмин Агаларов и Денис Клявер на презентация новой коллекции John Varvatos

Что: Презентация новой коллекции John Varvatos.

Где: ТЦ «Крокус Сити Молл», Москва.

Когда: 12.09.2018.

Люди говорят: В бутике John Varvatos в «Крокус Сити Молл» прошла презентация новой коллекции бренда осень-зима 18/19. Ее посетили давние поклонники John Varvatos, среди которых Денис Клявер, Маким Виторган, Эмин Агаларов и другие звезды.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/maksim-vitorgan-emin-agalarov-i-denis-klyaver-na-prezentatsiya-novoj-kollektsii-john-varvatos/