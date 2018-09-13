Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем на фоне слухов о разводе

Слухи о проблемах в браке Джулии Робертс и ее мужа, режиссера Дэнни Модера , появляются в таблоидах с завидной регулярностью. Но поклонникам актрисы не о чем переживать: на своей страничке в Instagram, который она недавно завела, Джулия опубликовала первый совместный снимок с Дэниелом, отметив таким образом конец теплых летних деньков.

«Лето, спасибо тебе! Ты сделало нас смелыми и счастливыми. Каждую минуту, залитую солнцем, мы проводили в твоих объятиях», — подписала Робертс романтичное фото, сделанное на пляже.

Правда, особо внимательные подписчики тут же заметили, что снимок явно был сделан как минимум пару месяцев назад: на нем Джулия позирует в том же платье, что и в рекламной фотосессии в начале лета, а оператором тогда был как раз-таки Дэниел — и он же помогал ей управиться с длинным шлейфом платья. С другой стороны, стала бы Робертс в принципе публиковать подобные фото, если бы собиралась разводиться? Вряд ли. К тому же у актрисы и Модера подрастают трое детей — 13-летние близнецы Хэйзел и Финн и 11-летний сын Генри, которых они обожают, и даже если в отношениях пары есть проблемы, жизненной мудрости решить их супругам наверняка хватит.

«Далеко не всем судьба дарует спокойную старость. Так что будущим стоит озаботиться самостоятельно, ведь в конечном итоге каждый человек на земле заслуживает счастья», — считает Джулия.

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