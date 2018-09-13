Провал дня: Агилера в похожем на надувной стейк пуховике не смогла повторить стиль Рианны

37-летняя певица Кристина Агилера появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в вызывающем недоумение образе.

Певица надела огромный пуховик, издалека своими угрожающими цветами напоминающий надувной стейк. При ближайшем рассмотрении кроваво-красные пятна оказываются сердцами, а еще можно увидеть, что под пуховиком у Кристины Агилеры прозрачное боди, под которое она не надела белья — и, увы, ее грудь представляет собой печальное зрелище.

— подписала фото с выхода в свет Агилера. Кристина, оставь там же и этот пуховик — выглядеть в таких вещах так же суперклассно, как Рианна , тебе пока не удается!

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Фото:Instagram