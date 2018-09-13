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Провал дня: Агилера в похожем на надувной стейк пуховике не смогла повторить стиль Рианны
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Провал дня: Агилера в похожем на надувной стейк пуховике не смогла повторить стиль Рианны 

WMJ.ru 29 минут назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя певица Кристина Агилера появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в вызывающем недоумение образе.
Певица надела огромный пуховик, издалека своими угрожающими цветами напоминающий надувной стейк. При ближайшем рассмотрении кроваво-красные пятна оказываются сердцами, а еще можно увидеть, что под пуховиком у Кристины Агилеры прозрачное боди, под которое она не надела белья — и, увы, ее грудь представляет собой печальное зрелище.
— подписала фото с выхода в свет Агилера. Кристина, оставь там же и этот пуховик — выглядеть в таких вещах так же суперклассно, как Рианна, тебе пока не удается!
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Фото:Instagram
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