Аврил Лавин прошлась по городу в пикантном наряде

И сама этого устыдилась.

Накануне 33-летняя певица была замечена прогуливающейся по улочкам Лос-Анджелеса в весьма пикантном наряде. Даже для такого жаркого и свободолюбивого города он оказался чересчур откровенным. Канадку подвел крой ее белого платья в пол: из-за разрезов с двух сторон по всей длине оно так и норовило «уйти» назад, оголяя ноги. Но судя по жесту Аврил , ей и самой неуютно в этом наряде.

Летящей походкой…

Зато, отметим, какой женственной она выглядит в этом наряде! Мы ведь помним и совсем другую Лавин. В начале карьеры отвязную девчонку из провинциального канадского городка, распевающую песни про трудности переходного возраста, называли принцессой поп-панка и анти-Бритни. С тех пор она выросла и оставила галстуки и брюки карго позади, но сохранила свой уникальный стиль не только в музыке, но и в одежде.

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