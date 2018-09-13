Все самые стильные мужчины Москвы на презентации John Varvatos 

12 сентября в «Крокус Сити Молле» американский бренд JohnVarvatos показал свою последнюю осенне-зимнюю коллекцию. Ее главной темой стала продуманная спонтанность: в ней классические костюмы безупречного кроя соседствуют с грубыми ботинками, которые в свою очередь отлично сочетаются с щеголеватыми бархатными пиджаками. Вместо показа марка устроила непринужденную коктейльную вечеринку, на которой гости могли пообщаться с амбассадароми John Varvatos и попробовать напитки от бармена-победителя конкурса Beluga Signature Creative USA. Вечер посетили Максим Виторган, Николай Усков, Андрей Фомин, Эмин Агаларов, Тимур Соловьев, Никита Кукушкин, Константин Андрикопулос, Сергей и Екатерина Кожевниковы, Федор Гамалея, Василиса Гусарова и многие другие.