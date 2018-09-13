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От школьной одежды до «бабушкиных» вещей: 6 главных трендов Недели моды в Нью-Йорке
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От школьной одежды до «бабушкиных» вещей: 6 главных трендов Недели моды в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 58 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделя моды в Нью-Йорке подошла к своему логическому завершению. В течение последних семи дней мы внимательно следили за всем, что происходило на подиумах в Большом яблоке: запоминали, брали на заметку и вдохновлялись. И, конечно, старались выявить очевидные тренды, которые точно будут главенствовать будущим летом.
Куда же без клетки Думаете, что этой осенью клетки слишком много? Не торопитесь с выводами — посмотрите, что дизайнеры предлагают носить в весенне-летнем сезоне. Вот увидите, там этого принта будет еще больше. Но, к счастью, вариаций так много, что скатиться в банальность уж точно не получится. Можете чередовать классические варианты, как у Ralph Lauren, с яркими и альтернативными — как у Prabal Gurung, Michael Kors и Escada.
Обратно в школу Юбки в стиле преппи, шапочки выпускников, толстовки и бомберы с эмблемами колледжей, свитшоты и великое множество «спортивной формы» будто для университетских соревнований: весной и летом 2019 года у нас будут все шансы вновь почувствовать себя школьницами и студентками. Окунуться в учебную атмосферу помогут новые коллекции Calvin Klein, Carolina Herrera, Vaquera, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger.
Оранжевый — хит сезона. И желтый — тоже Монохромные образы, составленные из желтых и оранжевых вещей, можно было увидеть на каждом третьем показе. А на каждом втором — постоянно повторяющиеся элементы двух этих жизнерадостных цветов. Неважно, выберете ли вы летящее солнечное платье как у Oscar de la Renta или оранжевый строгий тотал-лук как у Escada и Boss — в любом случае не прогадаете и будете в тренде.
Для цветущих натур Если вы любите цветочные платья и юбки (а мы удивимся, если нет), то смело можете уже сейчас начать закупаться ими к следующему лету. Советуем обратить внимание на вещи из коллекций Rodarte, Oscar de la Renta, Coach, Carolina Herrera и Michael Kors — там вы найдете цветы на любой вкус и сможете составить свой собственный модный букет.
Как из бабушкиного комода Смело доставайте туники, юбки и платья, связанные любимой бабушкой: теперь они в моде! Об этом громко заявили 3.1 Phillip Lim, Michael Kors, Carolina Herrera, Oscar de la Renta и многие другие дизайнеры. Такие вещи можно носить поверх плотных боди или надевать под них рубашки, можно брать с собой на отдых и носить с купальником на пляж. Вариантов масса — определитесь, какой способ эксплуатации подходит именно вам, и с удовольствием носите подобные вещи на протяжении всего жаркого сезона.
Девушка ковбоя Бахрома на кожаных куртках, сапогах, замшевых платьях — в таком виде легко почувствовать себя девушкой ковбоя. Или девушкой-ковбоем — что вам больше нравится. Как ни крути, наряды в духе новых коллекций Coach, Longchamp, Michael Kors придадут уверенности в себе и вдохновят на новые свершения.
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