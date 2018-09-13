Adidas представил лимитированную серию кроссовок

Компания Adidas продемонстрировала ограниченную серию беговых кроссовок Adizero adios, которые выпущены в честь «Московского марафона».

На кроссовках указан порядковый номер пары и слово «Москва». Всего выпущено 236 пар лимитированной серии.

Все кроссовки выполнены в черно-золотых цветах. Adizero adios являются топовой беговой моделью Adidas. Профессионалы по достоинству оценили данную обувь, установив четыре мировых рекорда на марафонской дистанции. Купить кроссовки можно с 10 сентября на беговой базе adidas Runbase в Лужниках, а также в магазинах Adidas в ТРЦ «Метрополис», «Европейский» и «Олимп» на Красной Пресне