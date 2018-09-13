Ещё
Adidas представил лимитированную серию кроссовок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Adidas представил лимитированную серию кроссовок 

SPORT24.ru 37 минут назад
Компания Adidas продемонстрировала ограниченную серию беговых кроссовок Adizero adios, которые выпущены в честь «Московского марафона».
На кроссовках указан порядковый номер пары и слово «Москва». Всего выпущено 236 пар лимитированной серии.
Все кроссовки выполнены в черно-золотых цветах. Adizero adios являются топовой беговой моделью Adidas. Профессионалы по достоинству оценили данную обувь, установив четыре мировых рекорда на марафонской дистанции. Купить кроссовки можно с 10 сентября на беговой базе adidas Runbase в Лужниках, а также в магазинах Adidas в ТРЦ «Метрополис», «Европейский» и «Олимп» на Красной Пресне
SPORT24.ru: последние новости
«ПСЖ» презентовал форму от Jordan для Лиги чемпионов Хэмилтон сходил на Неделю моды в компании Ники Минаж и Томми Хильфигера «Крик Винер — это уже как здравствуйте». Олимпийская чемпионка с самыми потрясающими шпагатами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете
Звезды, которых не узнать после набора веса2
Звезды, которых убили наркотики
45-летняя Высоцкая блеснула фигурой в мини-платье3
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье8
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение