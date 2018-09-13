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Итальянский бренд Bvlgari выпустил бриллиантовые украшения в честь России
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Итальянский бренд Bvlgari выпустил бриллиантовые украшения в честь России 

Собака.ru 28 минут назад
Фото: Собака.ru
В Музее Московского Кремля проходит выставка «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» — с 500 ключевыми украшениями Bvlgari, созданными на протяжении более 130 лет. В их числе — колье, браслеты и серьги Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Моники Витти, Софи Лорен и Джины Лоллобриджида, которые итальянский бренд впервые привез в Россию. Теперь к ним в коллекцию присоединились драгоценности, сделанные специально для нашей страны: это клатч, украшенный «кремлевскими» звездами и инкрустированный малахитом, бирюзой и аметистами, а также ожерелье и часы в цветах российского триколора.
Каждое изделие сделано в единственном экземпляре и дополнило образ амбассадоров Bvlgari. Так, колье и часы с «секретом» Serpenti представила на открытии выставки в Кремле актриса Светлана Ходченкова.
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