Плагиат или тренд? Как звезды повторяют культовые образы своих коллег из прошлого

В последнее время знаменитости все чаще появляются на светских мероприятиях в платьях, похожих на те, что мы когда-то уже видели. Ведь не зря говорят, что все новое — хорошо забытое старое: порой обратиться к архивам оказывается крайне полезно. Выход в свет в наряде с последней Недели моды едва ли кого-нибудь удивит — в отличие от дефиле по красной дорожке в винтажном образе.

Роузи Хантингтон-Уайтли Не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли посетила премьеру фильма «Мэг: Монстр глубины», в которой одну из главных ролей исполнил ее избранник Джейсон Стейтем. Для совместного выхода с возлюбленным на красную дорожку супермодель выбрала корсетное черное платье Stella McCartney с волнующим декольте и длинным шлейфом, которое дополнила классическими черными босоножками Jimmy Choo, массивными золотыми серьгами и браслетами от Sidney Garber. В Instagram Stories бывший «ангел» Victoria`s Secret рассказала, что брала пример с Элизабет Херли . Роузи пыталась повторить образ актрисы, в котором та появилась вместе со своим тогдашним женихом Хью Грантом в 1994 году на премьере его фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». Правда, то платье Лиз было от Versace, но здесь Роузи решила уже не повторяться. Позже Роузи решила вдохнуть новую жизнь в еще один культовый лук. Речь идет о платье Versace из осенней коллекции модного Дома 1992 года, в котором когда-то блистала Наоми Кэмпбелл . Сравнивать двух топ-моделей глупо: обе они выглядели в этом соблазнительном наряде великолепно.

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A post shared by fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) on Sep 5, 2018 at 10:54pm PDT Ким Кардашьян В 2015 году образ Ким Кардашьян на Met Gala стал одним из самых запоминающихся. Звезда реалити надела кутюрное «голое» платье Balmain, расшитое серебряными камнями и украшенное белоснежными перьями на подоле. Супруга Канье Уэста даже не стала скрывать, что этот лук — попытка скопировать культовый образ Шер, в котором певица появилась на самом первом балу Института костюма. Впоследствии Ким повторяла и другие образы легендарной исполнительницы.

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Tonight's inspiration! Cher at the 1st ever Met Gala! I just met her and told her this photo was my inspiration for my dress tonight! She is so beautiful! So happy I met her! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 4, 2015 at 7:38pm PDT Леди Гага Сейчас Леди Гага только и успевает появляться на публике в эффектных нарядах: она путешествует по миру, презентуя фильм «Звезда родилась» с собой в главной роли. Чтобы каждый новый выход запоминался публике, артистка подходит к созданию образов очень серьезно и зачастую ищет вдохновения в знаменитых нарядах из прошлого. Так, например, воздушное небесно-голубое платье Iris van Herpen, в котором на днях блондинка была замечена на кинофестивале в Торонто, очень похоже на знаменитое платье Грейс Келли из фильма «Поймать вора».

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A post shared by Nick (@thevintagecostumecollector) on Sep 10, 2018 at 6:30pm PDT А черное облегающее платье Armani с открытыми плечами и шлейфом провоцирует невольные сравнения с образом Марлен Дитрих в фильме «Песнь песней».

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A post shared by Nick (@thevintagecostumecollector) on Sep 9, 2018 at 5:17pm PDT