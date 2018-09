Плагиат или тренд? Как звезды повторяют культовые образы своих коллег из прошлого 

В последнее время знаменитости все чаще появляются на светских мероприятиях в платьях, похожих на те, что мы когда-то уже видели. Ведь не зря говорят, что все новое — хорошо забытое старое: порой обратиться к архивам оказывается крайне полезно. Выход в свет в наряде с последней Недели моды едва ли кого-нибудь удивит — в отличие от дефиле по красной дорожке в винтажном образе.

Tonight's inspiration! Cher at the 1st ever Met Gala! I just met her and told her this photo was my inspiration for my dress tonight! She is so beautiful! So happy I met her! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 4, 2015 at 7:38pm PDT Леди Гага Сейчас Леди Гага только и успевает появляться на публике в эффектных нарядах: она путешествует по миру, презентуя фильм «Звезда родилась» с собой в главной роли. Чтобы каждый новый выход запоминался публике, артистка подходит к созданию образов очень серьезно и зачастую ищет вдохновения в знаменитых нарядах из прошлого. Так, например, воздушное небесно-голубое платье Iris van Herpen, в котором на днях блондинка была замечена на кинофестивале в Торонто, очень похоже на знаменитое платье Грейс Келли из фильма «Поймать вора».