Ещё
Плагиат или тренд? Как звезды повторяют культовые образы своих коллег из прошлого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плагиат или тренд? Как звезды повторяют культовые образы своих коллег из прошлого 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В последнее время знаменитости все чаще появляются на светских мероприятиях в платьях, похожих на те, что мы когда-то уже видели. Ведь не зря говорят, что все новое — хорошо забытое старое: порой обратиться к архивам оказывается крайне полезно. Выход в свет в наряде с последней Недели моды едва ли кого-нибудь удивит — в отличие от дефиле по красной дорожке в винтажном образе.
Роузи Хантингтон-Уайтли Не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли посетила премьеру фильма «Мэг: Монстр глубины», в которой одну из главных ролей исполнил ее избранник Джейсон Стейтем. Для совместного выхода с возлюбленным на красную дорожку супермодель выбрала корсетное черное платье Stella McCartney с волнующим декольте и длинным шлейфом, которое дополнила классическими черными босоножками Jimmy Choo, массивными золотыми серьгами и браслетами от Sidney Garber. В Instagram Stories бывший «ангел» Victoria`s Secret рассказала, что брала пример с Элизабет Херли. Роузи пыталась повторить образ актрисы, в котором та появилась вместе со своим тогдашним женихом Хью Грантом в 1994 году на премьере его фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». Правда, то платье Лиз было от Versace, но здесь Роузи решила уже не повторяться. Позже Роузи решила вдохнуть новую жизнь в еще один культовый лук. Речь идет о платье Versace из осенней коллекции модного Дома 1992 года, в котором когда-то блистала Наоми Кэмпбелл. Сравнивать двух топ-моделей глупо: обе они выглядели в этом соблазнительном наряде великолепно.
View this post on Instagram
A post shared by fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) on Sep 5, 2018 at 10:54pm PDT  Ким Кардашьян В 2015 году образ Ким Кардашьян на Met Gala стал одним из самых запоминающихся. Звезда реалити надела кутюрное «голое» платье Balmain, расшитое серебряными камнями и украшенное белоснежными перьями на подоле. Супруга Канье Уэста даже не стала скрывать, что этот лук — попытка скопировать культовый образ Шер, в котором певица появилась на самом первом балу Института костюма. Впоследствии Ким повторяла и другие образы легендарной исполнительницы.
View this post on Instagram
Tonight's inspiration! Cher at the 1st ever Met Gala! I just met her and told her this photo was my inspiration for my dress tonight! She is so beautiful! So happy I met her! A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 4, 2015 at 7:38pm PDT  Леди Гага Сейчас Леди Гага только и успевает появляться на публике в эффектных нарядах: она путешествует по миру, презентуя фильм «Звезда родилась» с собой в главной роли. Чтобы каждый новый выход запоминался публике, артистка подходит к созданию образов очень серьезно и зачастую ищет вдохновения в знаменитых нарядах из прошлого. Так, например, воздушное небесно-голубое платье Iris van Herpen, в котором на днях блондинка была замечена на кинофестивале в Торонто, очень похоже на знаменитое платье Грейс Келли из фильма «Поймать вора».
View this post on Instagram
A post shared by Nick (@thevintagecostumecollector) on Sep 10, 2018 at 6:30pm PDT А черное облегающее платье Armani с открытыми плечами и шлейфом провоцирует невольные сравнения с образом Марлен Дитрих в фильме «Песнь песней».
View this post on Instagram
A post shared by Nick (@thevintagecostumecollector) on Sep 9, 2018 at 5:17pm PDT
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Все самые стильные мужчины Москвы на презентации John Varvatos От школьной одежды до «бабушкиных» вещей: 6 главных трендов Недели моды в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете127
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звезды, которых убили наркотики
45-летняя Высоцкая блеснула фигурой в мини-платье3
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье8
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение