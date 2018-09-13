Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2019

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в выставочном пространстве Park Avenue Armory. Первыми новый сезон увидели Анна Делло Руссо, Ники Минаж, Эмили Ратаковски, Каролин Мерфи и Кристиан Лабутен . В дефиле приняли участие Кайя Гербер Дри Хемингуэй , Бинкс Уолтон, Адвоа Абоа, Анна Иверс и Лекси Болинг. За бьюти-образы моделей отвечал Гвидо Палау, Диана Кендал и Джош Вуд.

Марк Джейкобс , основатель и креативный директор бренда, в отличие от своих коллег — дизайнеров ставку на продаваемость создаваемых им коллекций никогда не делал и, судя по представленной коллекции, делать этого дальше тоже не планирует.

В новом сезоне «последний из могикан» от моды сосредоточился на своей любимой эпохе — восьмидесятых, времени, когда имена Ива Сен-Лорана и Тьерри Мюглера гремели на весь мир. В итоге, показанная коллекция, по своему наполнению бесспорно кутюрная, оказалась одной из самых красивых и по-хорошему запоминающихся. Ее основу составили пышные, почти театральные жабо, гиперболизированные платья с многослойными оборками и воланами, шляпы с вуалетками, брючные оверсайз — костюмы, юбки с высокой талией, пальто А — силуэта в стиле шестидесятых, шейные платки и банты, а также потенциальный хит — плотные колготки из золотых и серебряных металлизированных нитей.