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Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2019
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Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Нью-Йорке Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в выставочном пространстве Park Avenue Armory. Первыми новый сезон увидели Анна Делло Руссо, Ники Минаж, Эмили Ратаковски, Каролин Мерфи и Кристиан Лабутен. В дефиле приняли участие Кайя Гербер, Дри Хемингуэй, Бинкс Уолтон, Адвоа Абоа, Анна Иверс и Лекси Болинг. За бьюти-образы моделей отвечал Гвидо Палау, Диана Кендал и Джош Вуд.
Марк Джейкобс, основатель и креативный директор бренда, в отличие от своих коллег — дизайнеров ставку на продаваемость создаваемых им коллекций никогда не делал и, судя по представленной коллекции, делать этого дальше тоже не планирует.
В новом сезоне «последний из могикан» от моды сосредоточился на своей любимой эпохе — восьмидесятых, времени, когда имена Ива Сен-Лорана и Тьерри Мюглера гремели на весь мир. В итоге, показанная коллекция, по своему наполнению бесспорно кутюрная, оказалась одной из самых красивых и по-хорошему запоминающихся. Ее основу составили пышные, почти театральные жабо, гиперболизированные платья с многослойными оборками и воланами, шляпы с вуалетками, брючные оверсайз — костюмы, юбки с высокой талией, пальто А — силуэта в стиле шестидесятых, шейные платки и банты, а также потенциальный хит — плотные колготки из золотых и серебряных металлизированных нитей.
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