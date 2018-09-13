Осень близко: новые лукбуки российских дизайнеров

KATЯ DOBRЯKOVA

Тема азиатской культуры в последнее время приобретает всю большую популярность (и мы даже не говорим о доминировании азиатских артистов в международных чартах). Поэтому вовсе и не удивительно, что дизайнер Катя Добрякова посвятила свою осеннюю коллекцию именно Азии. Вещи из новой линейки бренда объединили в себе стилеобразующие элементы сразу нескольких культур: китайской, японской и корейской. «Это микс современного взгляда на жизнь и традиций», — рассказывает Катя о модном ДНК нового сезона в собственном исполнении. Cюжеты знакового для творчества Кати элемента — вышивок — повествуют об исторических персонажах, оказавшихся в нашем мире. Так самурай встает на скейт, а японская гейша предпочитает вееру технологичные гаджеты и кимоно меняет на косуху. В коллекции прослеживается две цветовые линии: пастельная гамма нежно-голубых и розовых оттенков контрастирует с ярким фейерверком красок, используемых в принтах.

MIRSTORES

Осенне-зимняя коллекция Mirstores выполнена в лучших традициях бренда: характерные для ДНК марки свитера ручной вязки в этом году представлены в новых фактурах и формах: с высоким горлом, круглым вырезом, из натуральной шерсти и соединения мохера с австралийским кашемиром. Дополнить свитера грубой вязки и женственные юбки-миди можно при помощи яркой водолазки и объемного пальто. Важной составляющей коллекции MIRSTORES стала цветовая палитра. Помимо классических, идеально-выверенных базовых цветов: серого, черного, песочного и слоновой кости, коллекция наполнилась новыми холодными оттенками: лимонным, мятным, апельсиновым, черничным.

RUBAN x Vnukovo Outlet Village

Специально ко Дню Рождения Vnukovo Outlet Village дизайнеры бренда Ruban попытались создать идеальный базовый гардероб и создали. лимитированную коллекцию, в которую вошли 7 предметов гардероба. Дизайнерам марки Ruban близка концепция smart shopping и принцип «ничего лишнего». Каждое изделие из ограниченной серии неоднократно признавалось клиентами марки ключевыми предметами гардероба, вокруг которых могут день за днем строиться всё новые и новые образы. Такой полифункциональности помогают добиться уже обязательные для Ruban трансформируемые элементы. Так, на тренче можно менять конфигурацию рукава и с помощью хлястиков делать из них форму «фонариков», на платье, благодаря планкам с пуговицам, полностью меняются силуэт и посадка, на дождевике — объем, а на худи — рукав и текстурная полочка. Поэтому именно эти знаковые для марки вещи представлены в коллаборации RUBAN x Vnukovo Outlet Village.