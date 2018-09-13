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Новая коллекция Falconeri: мягкие свитеры, брендированные пончо и идеальные осенние пальто
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Новая коллекция Falconeri: мягкие свитеры, брендированные пончо и идеальные осенние пальто 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Итальянский бренд Falconeri устроил масштабный показ в Вероне, превратив конференц-зал Calzedonia Group в аэропорт с настоящей зоной регистрации и табло с информацией о рейсах. Только гости шоу (в том числе итальянский актер Лука Арджентеро, актриса Алессандра Мастронарди, певица Зара, телеведущая Жанна Бадоева и муза проекта «Follow me too» Наталья Османн) ждали не своего вылета, а выхода моделей в новинках из осенне-зимней коллекции. Это кашемировые спортивные костюмы Natural Performance, в которых комфортно не только на пробежке, но и в офисе, «обнимающий» трикотаж Knitwear Lovers, который подходит как для ланч-тайма, так и для красной дорожки, а также пальто с восточными мотивами, которые украшены узором «пейсли» из переливающегося шелка или тонких прозрачных тканей. Если в прошлых коллекциях бренд Falconeri придерживался натуральных пастельных оттенков, то в этой появились яркие акценты. Оранжевый свитер, надетый вместе со строгим пиджаком, бадлон изумрудного цвета, комбинированный с шерстяным полупальто, а также утепленные кардиганы, дополненные меховой отделкой. Но абсолютный хайлайт коллекции — это пончо с принтом в виде названия марки: логомания добралась даже до самых закоренелых консерваторов-итальянцев.
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