Что будут носить блогеры весной 2019: новая коллекция Ganni

Автор: Анастасия Шмелева

Бренд из Копенгагена Ganni обожают многие популярные блогеры, например, Бланка Миро и Перниль Тейсбек. И каждую коллекцию модницы ждут с особым нетерпением. Похоже, дизайнер бренда Дитте Реффструп обладает уникальным даром предугадывать желания девушек — не зря каждое ее платье, свитер или ботинки становятся главными инстаграм-трендами. Вещи из новой коллекции сезона весна-лето 2019 без сомнения ждет такая же участь.

По словам Дитте она обожает леопардовый принт, считая его стопроцентной классикой, любит работать с джинсовой тканью и в восторге от шелковых платьев — все это прослеживается как в сезоне весна-лето 2019, так и в предыдущих коллекциях Ganni.

Стоит отметить, общий стиль коллекции — сафари шик. Здесь и шляпы, кулиски, туристические ботинки, сделанные в сотрудничестве с исландским брендом спортивной одежды 66 North, и бесспорный тренд — накладные карманы. Все это соединяется с кожей, шелком и люрексом.

Конечно, не обошлось без ярких цветов. Как рассказывает Дитте, работа с контрастами — это часть ДНК бренда, так же в коллекции присутствуют и приглушенные оттенки. Ganni впервые стал известен за девчачьи цветочные принты, но cейчаc Реффструп хочет отойти от этого стереотипа, с помощью этой коллекции, несмотря на все же присутствующий радужный принт, нежные платья и рукава буфы.

Ganni Ganni Ganni Ganni