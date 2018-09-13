Брижит Макрон выбрала эффектный наряд для встречи с японским принцем

65-летняя Брижит Макрон является одной из самых стильных «первых леди» в истории. И сегодняшний день в очередной раз это доказал. Президентская чета встретилась с наследным принцем Японии Нарухито. По этому поводу в Версальском дворце был устроен роскошный официальный ужин.

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Первая леди Франции выбрала для такого случая безупречный наряд: нежно-лиловое, сияющее платье в восточном стиле. Наряд открывал стройные ноги мадам Макрон чуть выше колен. (Согласно этикету, Брижит не обошлась без колготок телесного цвета).

фото: Espress.co.uk Супруга президента дополнила элегантное платье лиловым браслетом, серебристым клатчем и серебристыми остроносыми туфельками на шпильках.

Цвет аксессуаров перекликался с серебристой вышивкой на платье Брижит. Одним словом, все было продумано идеально. Не обошлась мадам Макрон и без украшений, выбрав «легкий гламур»: серебряные серьги с бриллиантами.

Первая леди сделала укладку с начесом и выполнила макияж в стиле 60-х: «смоки-айз» в сочетании с губного помадой светлого нюдового оттенка.

Фото: Espress.co.uk Сам президент Франции Эммануэль Макрон был одет в синий костюм, схожий с тем, в котором появился японский принц.

Как и подобает первой леди, Брижит была мила, учтива и изысканно поддерживала разговор за столом.

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