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Брижит Макрон выбрала эффектный наряд для встречи с японским принцем
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Брижит Макрон выбрала эффектный наряд для встречи с японским принцем 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
65-летняя Брижит Макрон является одной из самых стильных «первых леди» в истории. И сегодняшний день в очередной раз это доказал. Президентская чета встретилась с наследным принцем Японии Нарухито. По этому поводу в Версальском дворце был устроен роскошный официальный ужин.
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Кейт Миддлтон признана более стильной персоной, чем Меган МарклНо свадебное платье герцогини Сассекской обеспечило ей почетное второе место.
Первая леди Франции выбрала для такого случая безупречный наряд: нежно-лиловое, сияющее платье в восточном стиле. Наряд открывал стройные ноги мадам Макрон чуть выше колен. (Согласно этикету, Брижит не обошлась без колготок телесного цвета).
фото: Espress.co.uk  Супруга президента дополнила элегантное платье лиловым браслетом, серебристым клатчем и серебристыми остроносыми туфельками на шпильках.
Цвет аксессуаров перекликался с серебристой вышивкой на платье Брижит. Одним словом, все было продумано идеально. Не обошлась мадам Макрон и без украшений, выбрав «легкий гламур»: серебряные серьги с бриллиантами.
Первая леди сделала укладку с начесом и выполнила макияж в стиле 60-х: «смоки-айз» в сочетании с губного помадой светлого нюдового оттенка.
Фото: Espress.co.uk  Сам президент Франции Эммануэль Макрон был одет в синий костюм, схожий с тем, в котором появился японский принц.
Как и подобает первой леди, Брижит была мила, учтива и изысканно поддерживала разговор за столом.
фото:
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