Школа Дизайна Президентской академии стала образовательным партнером проекта Disney «Модная Академия»

12 сентября в Медиалофте Академии состоялась пресс-конференция, анонсирующая сотрудничество ведущих компаний Disney , Avon, Glamour и Школы Дизайна РАНХиГС . Результатом данной кооперации стал проект для начинающих дизайнеров «Модная Академия».

Проект имеет конкурсную основу и будет проходить в несколько этапов: творческий конкурс и призовой этап. Участие могут принять люди, которые уже имеют навыки разработки дизайна одежды и шитья, и хотели бы применить и улучшить свои знания в сфере моды для создания большой коллекции одежды. Оценивать работу конкурсантов будет жюри: генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан , вице-президент по продажам Avon Россия Ольга Зонова, директор Школы Дизайна РАНХиГС Софья Троценко , главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева, владелица компании «РусМода» и Центров здоровья и красоты «Белый сад» Оксана Лаврентьева , актриса, режиссер, ведущая Канала Disney Надежда Михалкова

С февраля по март 2019 г. финалисты пройдут курс обучения по программе повышения квалификации Школы Дизайна РАНХиГС Fashion Start-Up. Помимо образовательной программы, победителям будет предоставлена возможность принять участие в уникальных мастер-классах от лидеров индустрии, которые проведут их эксклюзивно для участников проекта.

Курс Fashion Start-Up — одно из направлений программы дополнительного образования Школы Дизайна РАНХиГС «Управление в индустрии моды». Курс проходит дважды в год — с октября по декабрь и с февраля по апрель. Пройти курс «Управление в индустрии моды» может любой желающий, и уже сейчас можно стать студентом программ Fashion Brand Management и Fashion Start-Up.