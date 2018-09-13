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Битва титанов! Кто королева безвкусицы: Хлоя Морец или Блейк Лайвли?
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Битва титанов! Кто королева безвкусицы: Хлоя Морец или Блейк Лайвли? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В последнее время выходы Хлои Морец (21) и Блейк Лайвли (31) оставляют желать лучшего…
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Блейк увлеклась странными сочетаниями цветов и костюмами не по фигуре, которые совсем не радуют фанатов. Кто-то из поклонников даже посоветовал звезде уволить стилиста, но вот конфуз — Лайвли заявила, что у нее его нет, а все наряды она выбирает сама!
А вот Хлоя решила перевоплотиться в цветочную фею: все чаще звезда появляется на публике в принтованных нарядах неудачных фасонов.
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А как ты думаешь, кто из девушек заслужил титул королевы безвкусицы в этом сезоне?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bitva-titanov-kto-koroleva-bezvkusitsy-hloya-morets-ili-blejk-lajvli/
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