Кормление грудью на подиуме, купание в ванной с сыном и другие самые провокационные выходки моделей plus-size

Времена, когда в модном мире правили заветные 90-60-90, давно позади. На смену идеальным фигурам без единого изъяна пришли естественные формы, а модели plus-size теперь с легкостью дают фору своим стройным коллегам. Однако пышнотелые красотки привлекают к себе внимание не только тем, что без стеснения показывают неидеальную фигуру и пропагандируют бодипозитив, но и порой очень провокационными выходками.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей носит звание не только самой полной модели в мире, но и, пожалуй, самой провокационной. Снимки в бикини и нижнем белье для нее явление нормальное. Впрочем, как и фото абсолютно голой. Да-да. Однажды эта пышнотелая красотка позировала в поле полностью обнаженной, чем вызвала настоящий ажиотаж в Сети. Но на этом Тесс решила не останавливаться. Пару месяцев назад она опубликовала в Instagram фото, на котором предстала опять же голой, но уже в ванной и (не поверишь) в компании своего двухлетнего сына!

Более странного снимка еще стоит поискать… Холлидей, предвещая негативные комментарии подписчиков, сразу обозначила свою позицию:

Мара Мартин

Некогда худышка Мара Мартин после родов перешла в категорию plus-size, но это ее нисколько смутило. Более того, она стала еще больше гордиться своими формами, да и вообще примкнула к рядам мамочек, которые пропагандируют естественность во всем, в том числе и кормление грудью в общественном месте. Только вот этим самым местом модель выбрала подиум. Во время показа пляжной одежды журнала Sports Illustrated Мартин вышла в золотом бикини с пятимесячной дочерью на руках, которая не отрывалась от груди.

Как и следовало ожидать, на Мару посыпались упреки и оскорбления, на что она ответила: «Не могу поверить, что я попала в заголовки газет, потому что просто живу обычной жизнью. Смущаюсь и не ощущаю реальности происходящего. Спасибо, что могу поделиться этим опытом, и, надеюсь, он поможет нормализовать грудное вскармливание и показать, что женщины могут все и сразу».

Эшли Грэхем

Одна из самых известных plus-size-моделей в мире, Эшли Грэхем, активно выступает за то, чтобы девушки любили свое тело и принимали себя такими, какие они есть. День за днем Эшли заставляет модный мир считаться с полными моделями, а потому была крайне недовольна, что в показе Victoria's Secret могут принимать участие лишь девушки с идеальными 90-60-90. В знак протеста после очередного шоу, которое проходило в Шанхае, Грэхем опубликовала фото с подиума в нижнем белье, прифотошопив себе фирменные крылья «ангелов».

Тем самым Эшли хотела показать, что пышнотелые красотки тоже имеют право выступать на их показах и могут делать это не хуже худых моделей. Эта выходка вызвала немало шума в Сети, но в Victoria's Secret на это никак не отреагировали. Зато ее поступком вдохновились другие полные модели, создав проект «Настоящий подиум»…

Проект-показ The Real Catwalk «Настоящий подиум»

Вслед за шанхайским показом Victoria's Secret и, как уже было написано выше, провокационной публикацией Эшли Грэхем на улицу Нью-Йорка вышли нестандартные модели, чтобы провести свой показ нижнего белья. На пару часов Таймс-сквер превратился в настоящий подиум, по которому plus-size-красотки гордо вышагивали в нижнем белье, несмотря на холодную погоду. Организатором этого проекта выступила активистка Христиана, дабы доказать, что «ангелы» Victoria's Secret недостаточно полно представляют женскую красоту.

— заявил один из организаторов показа — бельевой бренд для женщин всех размеров Thistle & Spire.

Фелисити Хейворд

Если одни plus-size-модели ограничиваются откровенными фото в своих соцсетях, другие предпочитают провоцировать публику вживую. Как, например, Фелисити Хейворд. Выходы в свет этой пышнотелой блондинки точно не остаются незамеченными, а особенно ее недавнее появление на одной из светских вечеринок в Лондоне. Модель предстала перед фотографами в прозрачном платье, сквозь которое без труда можно было разглядеть все ее достоинства. К счастью (или к сожалению) для многих, Фелисити не забыла надеть трусы, а потому все внимание было приковано к ее внушительному бюсту и многочисленным складкам.

Plus-size-модели Юлии Рыбаковой в этом году посчастливилось пройтись по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Огненное платье в пол, шикарная прическа, яркий мейкап и масса фотографов — казалось бы, о чем еще можно мечтать? Только вот этот незабываемый момент был испорчен, когда один из стоявших рядом участников фестиваля случайно наступил на подол платья Юли, оставив ее на глазах у сотни людей в одних трусах!

Пышнотелая модель от такого конфуза растерялась, но на помощь ей пришел мужчина, который быстро вернул подол на свое место. Правда, многие пользователи Сети усомнились, что это произошло случайно, упрекнув Рыбакову в запланированной акции и самопиаре.

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Текст:Валерия Яковлева

Фото:Instagram, East News