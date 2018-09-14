Тренд сезона — кожаные платья: 15 самых крутых моделей

Коко Шанель завещала нам маленькое черное платье, которое стало неоспоримой классикой. Но спустя полвека дизайнеры не раз экспериментировали с культовым наследием французского модельера. Кружево, твид, шелк, хлопок — маленькое черное платье опробовало на себе уже все вариации. В этом сезоне снова пришел черед перемен — в тренде сексуальные кожаные модели.

Решиться надеть кожаное платье — смелый шаг, не каждая девушка готова на это пойти. Все потому, что многие считают такой наряд слишком откровенным. Но это не совсем так. Конечно, кожаное платье всегда привлекает к себе внимание, но главное — уметь нейтрализовать излишнюю вычурность, и тогда ты не будешь бояться выглядеть вульгарно.

Тренд на кожаные вещи захватил весь модный мир. Видимо, эстетика 90-х в этом сезоне проявилась во всей красе. А нарочитая сексуальность, которая вот уже несколько лет витает в воздухе, наконец-то вырвалась наружу — популярность длины миди постепенно сходит на нет.

Кому подходят?

Короткое облегающее, асимметричное, модели А-силуэта — дизайнеры предлагают нам поэкспериментировать. Кожаное платье теперь можно подобрать под любой вид фигуры и комплекции.

Для девушек с идеальными формами подойдут практически все варианты: они без труда могут надеть даже супероткровенные модели, однако чрезмерную сексуальность все-таки лучше скрыть. Добавь к кожаному платью обычную базовую футболку и кроссовки — так образ будет выглядеть более расслабленным. А вот каблуки в этом случае лучше припрячь подальше: длина, выше которой только звезды, и высокая шпилька будут смотреться слишком вызывающе.

Для девушек с фигурой «перевернутый треугольник» подойдут модели с поясом, тогда как облегающее кожаное платье невыгодно подчеркнет слишком объемный верх и узкие бедра. Так что если ты обладательница такого типа фигуры, выбери модель с широким ремнем или складками на талии — эти детали скроют все недостатки и придадут тебе женственности.

А если ты, наоборот, комплексуешь по поводу широких бедер, то выбирай модели прямого кроя или А-силуэта. Кстати, в этом случае можно поэкспериментировать с каблуком — главное, чтобы длина не была слишком критичной.

Требуем перемен!

Кожаное платье из матовой кожи уже стало классикой, а вот модели, покрытые лаком, все еще выглядят экзотично. Но даже их можно носить без опаски. Пусть солирующим элементом в твоем образе будет именно платье, тогда все остальное должно быть очень сдержанным, не перегружай образ лишними аксессуарами и яркими цветовыми решениями.

Мы привыкли, что кожаное платье обязательно должно быть черным, но это совершенно нелепый стереотип. Экспериментируй с цветами, тем более что дизайнеры уже давно предлагают разные варианты — колорблок, сочный бордо и даже белый. Так что если ты собираешься на какую-то вечеринку, с цветным кожаным платьем не прогадаешь, оно будет выглядеть эффектно.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб