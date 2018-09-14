Яна Рудковская, Стеша Маликова и Марк Тишман на открытии pop-up магазина Louis Vuitton

Что: Открытие женского pop-up магазин Louis Vuitton.

Когда: 13.09.2018.

Люди говорят: На первом этаже ЦУМа открылся женский pop-up магазин Louis Vuitton. В нем эксклюзивно представлены кроссовки Time Out и ботинки Wonderland, миниатюрная шляпная коробка, а также уникальная коллекция женственных вечерних платьев из коллекции осень-зима 2018.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-rudkovskaya-stesha-malikova-i-mark-tishman-na-otkrytii-pop-up-magazina-louis-vuitton/