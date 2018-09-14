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Яна Рудковская, Стеша Маликова и Марк Тишман на открытии pop-up магазина Louis Vuitton
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Яна Рудковская, Стеша Маликова и Марк Тишман на открытии pop-up магазина Louis Vuitton 

Peopletalk 51 минуту назад
Фото: Peopletalk
Кто: Яна Рудковская, Стеша Маликова, Марк Тишман, Анастасия Меськова, Юлия Прудько, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Анжелика Тиманина и многие другие.
Что: Открытие женского pop-up магазин Louis Vuitton.
Где: ЦУМ, Москва.
Когда: 13.09.2018.
Люди говорят: На первом этаже ЦУМа открылся женский pop-up магазин Louis Vuitton. В нем эксклюзивно представлены кроссовки Time Out и ботинки Wonderland, миниатюрная шляпная коробка, а также уникальная коллекция женственных вечерних платьев из коллекции осень-зима 2018.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-rudkovskaya-stesha-malikova-i-mark-tishman-na-otkrytii-pop-up-magazina-louis-vuitton/
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