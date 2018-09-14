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В Красноярске в продаже появились сувениры с символикой Татышев-парка
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В Красноярске в продаже появились сувениры с символикой Татышев-парка 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Их героями стали, те животные, которых можно увидеть на острове, — суслики, лисы, северные олени.
В ассортименте: футболки, значки, магниты, наборы стикеров, календари, книжные закладки, амулеты, брелки. Сувениры можно приобрести в административном здании возле Октябрьского моста.
«Татышев-парк — популярное место отдыха горожан, его также любят посещать гости города. Идея коллекции одежды и сувенирной продукции очень тщательно прорабатывалась, сейчас мы можем предложить нашим посетителям интересную и яркую продукцию, которая станет хорошим воспоминанием о времени, проведенном в парке», — говорит директор «Центра реализации социальных проектов» Иван Брамман.
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