В Красноярске в продаже появились сувениры с символикой Татышев-парка

Их героями стали, те животные, которых можно увидеть на острове, — суслики, лисы, северные олени.

В ассортименте: футболки, значки, магниты, наборы стикеров, календари, книжные закладки, амулеты, брелки. Сувениры можно приобрести в административном здании возле Октябрьского моста.

«Татышев-парк — популярное место отдыха горожан, его также любят посещать гости города. Идея коллекции одежды и сувенирной продукции очень тщательно прорабатывалась, сейчас мы можем предложить нашим посетителям интересную и яркую продукцию, которая станет хорошим воспоминанием о времени, проведенном в парке», — говорит директор «Центра реализации социальных проектов» Иван Брамман.