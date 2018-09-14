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Британский MINI предстал в образе автомобилей других марок
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Британский MINI предстал в образе автомобилей других марок 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобили британского бренда MINI имеют вполне яркую и выраженную внешность, но как оказалось в Сети «бродит» несколько скетчей, на тему как бы эта небольшая машинка смотрелась в образе других автомарок.
Надев на себя «ливрею» маслкара Dodge Challenger MINI стал напоминать автомобильчик для детей, зато в образе Bugatti вполне симпатичен, и даже узнаваемые воздухозаборники отлично интегрировались в экстерьер маленького хэтча.
Зато MINI в образе большого и роскошного Bentley выглядит не очень убедительно, а примерив на себя внешность McLaren «малыш» стал очень агрессивным, после того как дизайнеры надели на него переднюю часть гоночного авто.
Ну а самым необычным и оригинальным компакт-хэтч получился, когда на него примерили «передок», раму из трубок и разные колеса от Ariel.
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