Ещё
Блестяще! Джиджи Хадид показала точеную фигуру в искрящемся полупрозрачном комбинезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блестяще! Джиджи Хадид показала точеную фигуру в искрящемся полупрозрачном комбинезоне 

WMJ.ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
23-летняя Джиджи Хадид похвасталась идеальными телом.
Джиджи появилась на презентации новой коллекции ювелирного бренда Messika. Модель сияла не меньше, чем бриллианты. Для выхода в свет Хадид выбрала полупрозрачный искрящийся комбинезон. И хотя с одной стороны наряд подчеркивал точеную фигуру модели, с другой — отсутствие лямок и нижнего белья сыграли с Джиджи злую шутку. Грудь модели оказалась сжатой тесным верхом комбинезона и выглядела не очень привлекательно. Дополнила образ Джиджи собранными назад волосами и неприметными серьгами.
Впрочем, несмотря на небольшие недочеты в образ Джиджи, она все равно гармонично смотрелась в этом блестящем наряде. Как тебе такой выход Хадид?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, East News
WMJ.ru: последние новости
Индейские мотивы, сочные цвета, сексуальность и другие тренды будущей весны с нью-йоркской Недели моды Другое дело: длинноногая Анастасия Волочкова сменила цветастые хламиды на маленькое черное платье Светлая полоса: после страшной болезни Аврил Лавин показала аппетитные ноги в белоснежном платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Могла бы позвонить»: мужчины о сексе на одну ночь5
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете162
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Из офиса в эскорт: личная история11
Отвратительные привычки знаков зодиака
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение