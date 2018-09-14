Блестяще! Джиджи Хадид показала точеную фигуру в искрящемся полупрозрачном комбинезоне

23-летняя Джиджи Хадид похвасталась идеальными телом.

Джиджи появилась на презентации новой коллекции ювелирного бренда Messika. Модель сияла не меньше, чем бриллианты. Для выхода в свет Хадид выбрала полупрозрачный искрящийся комбинезон. И хотя с одной стороны наряд подчеркивал точеную фигуру модели, с другой — отсутствие лямок и нижнего белья сыграли с Джиджи злую шутку. Грудь модели оказалась сжатой тесным верхом комбинезона и выглядела не очень привлекательно. Дополнила образ Джиджи собранными назад волосами и неприметными серьгами.

Впрочем, несмотря на небольшие недочеты в образ Джиджи, она все равно гармонично смотрелась в этом блестящем наряде. Как тебе такой выход Хадид?

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Фото:Global Look Press, East News