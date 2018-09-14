Ослепительно хороша: Джиджи Хадид в прозрачном сияющем комбинезоне

По случаю завершения Недели моды в Нью-Йорке состоялась вечеринка, гостей которой стала Джиджи Хадид. Своим эффектным нарядом 23-летняя красотка доказала, что она звезда не только на подиуме. Для вечера модель выбрала прозрачный сияющий комбинезон без бретелей, под который надела черный боди. Завершающим штрихом стали черные босоножки. В качестве аксессуаров Джиджи выбрала серьги в форме колец и изящное ожерелье. Сиял не только наряд звезды, но и ее глаза. Модель возобновила отношения с музыкантом Зейном Маликом, и, судя по Джиджи, у пары все прекрасно. Поклонники же в свою очередь с нетерпением ждут, когда на безымянном пальце модели засияет кольцо с бриллиантом.

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 23 Июн 2017 в 10:24 PDT