Ещё
Ослепительно хороша: Джиджи Хадид в прозрачном сияющем комбинезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ослепительно хороша: Джиджи Хадид в прозрачном сияющем комбинезоне 

Grazia 57 минут назад
Фото: Grazia
По случаю завершения Недели моды в Нью-Йорке состоялась вечеринка, гостей которой стала Джиджи Хадид. Своим эффектным нарядом 23-летняя красотка доказала, что она звезда не только на подиуме. Для вечера модель выбрала прозрачный сияющий комбинезон без бретелей, под который надела черный боди. Завершающим штрихом стали черные босоножки. В качестве аксессуаров Джиджи выбрала серьги в форме колец и изящное ожерелье. Сиял не только наряд звезды, но и ее глаза. Модель возобновила отношения с музыкантом Зейном Маликом, и, судя по Джиджи, у пары все прекрасно. Поклонники же в свою очередь с нетерпением ждут, когда на безымянном пальце модели засияет кольцо с бриллиантом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 23 Июн 2017 в 10:24 PDT
Grazia: последние новости
Как зайти в Лондоне за свою — идеальный look от Пиппы Миддлтон Вооружаемся к осени: носим терракотовый кожаный плащ как Блейк Лайвли Впадаем в безумие: носим неон, как Кьяра Ферраньи, Блейк Лайвли и другие
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влюбилась в друга своего молодого сына»76
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете146
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье21
Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни52
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение